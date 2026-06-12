En cárcel de Colón también había armas, drogas, 253 televisores y más de 100 celulares en poder de los reclusos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un despliegue de 1,500 unidades de seguridad requisó cuatro pabellones del penal para restablecer el orden y decomisar más de 1,600 artículos prohibidos.

Un arsenal compuesto por ocho armas de fuego y 50 municiones de diversos calibres, 39 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y la suma de $177.95 en efectivo de dudosa procedencia, fueron incautados dentro del Centro Penitenciario Nueva Esperanza en el marco de la “Operación Cerrojo”, informó este viernes la Policía Nacional.

De acuerdo al informe, para el operativo se requirió de un contingente de 1,500 agentes de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), bajo la dirección del Ministerio de Seguridad.

Requisas en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza. PN

La intervención directa se concentró en los pabellones 02, 03, Pública B y el Pabellón 9-Chutra, estructuras que albergan de forma conjunta a una población de 1,210 privados de libertad.

Además del armamento y las sustancias prohibidas, el operativo interinstitucional reveló graves fallas en los controles internos de tecnología y bienes permitidos.

Los agentes ubicaron 124 teléfonos celulares activos y un total de 253 televisores dentro de las celdas inspeccionadas. En el balance general de la jornada, las autoridades retiraron de circulación 1,628 artículos prohibidos de diversa índole que violaban el reglamento del penal.

De acuerdo al informe, estas acciones interinstitucionales buscan reordenar el sistema penitenciario nacional.