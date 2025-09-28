Panamá, 28 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Iniciativa

    En cuatro días se recogen 126 armas y más de 13 mil municiones en el sector este de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    En cuatro días se recogen 126 armas y más de 13 mil municiones en el sector este de Panamá
    El programa para retirar las armas de las calles se llevó a cabo en el sector este de la provincia de Panamá. Cortesía

    El Ministerio de Seguridad informó que, en cuatro días de la presente semana, se sacaron de circulación 126 armas de fuego y 13,084 municiones, como parte del programa Armas por Comida y Medicinas.

    La iniciativa se desarrolló entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre; la primera jornada fue en Pacora, la siguiente en el corregimiento de 24 de Diciembre y las dos últimas en Pedregal.

    De acuerdo con los datos de la entidad, se recibieron 175 explosivos, entre ellos dos potentes “booster” HDP, conocidos por su alta densidad, velocidad y presión de detonación. Además, retiraron 59 proveedores y 25 accesorios.

    Entre las armas de fuego recibidas había 28 revólveres, 30 pistolas, 18 escopetas, 19 rifles, 24 armas tipo pellet, 2 lanzadores de bengalas,1 niple, 1 subametralladora y 1 arma de fabricación casera.

    El programa Armas por Comida y Medicinas es voluntario y anónimo, y las autoridades distribuyeron bonos de supermercados por un valor total de 36,695 dólares, por la entrega de las armas y municiones.

    El programa es coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Gobernación de Panamá.

    Se adelantó que las próximas fechas para la entrega de armas por comida y medicinas serán los días 1 y 2 de octubre en el centro comercial Los Andes, en San Miguelito.

    Portadista

