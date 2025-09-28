En cuatro días se recogen 126 armas y más de 13 mil municiones en el sector este de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Seguridad informó que, en cuatro días de la presente semana, se sacaron de circulación 126 armas de fuego y 13,084 municiones, como parte del programa Armas por Comida y Medicinas.

La iniciativa se desarrolló entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre; la primera jornada fue en Pacora, la siguiente en el corregimiento de 24 de Diciembre y las dos últimas en Pedregal.

De acuerdo con los datos de la entidad, se recibieron 175 explosivos, entre ellos dos potentes “booster” HDP, conocidos por su alta densidad, velocidad y presión de detonación. Además, retiraron 59 proveedores y 25 accesorios.

Entre las armas de fuego recibidas había 28 revólveres, 30 pistolas, 18 escopetas, 19 rifles, 24 armas tipo pellet, 2 lanzadores de bengalas,1 niple, 1 subametralladora y 1 arma de fabricación casera.

El programa Armas por Comida y Medicinas es voluntario y anónimo, y las autoridades distribuyeron bonos de supermercados por un valor total de 36,695 dólares, por la entrega de las armas y municiones.

El programa es coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Gobernación de Panamá.

Se adelantó que las próximas fechas para la entrega de armas por comida y medicinas serán los días 1 y 2 de octubre en el centro comercial Los Andes, en San Miguelito.