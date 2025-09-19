Panamá, 19 de septiembre del 2025

    Senan

    En cuatro operativos decomisan cerca 300 paquetes de droga en las últimas horas

    Henry Cárdenas P.
    En las últimas horas se ha realizado operativos en diferentes áreas costeras para decomisar droga. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval informó que en las últimas horas se han decomisado cerca de 300 paquetes de droga, en al menos cuatro operaciones diferentes.

    Uno de los decomisos se registró recientemente en Costa Esmeralda, San Carlos (Panamá Oeste), por donde se incautaron 59 paquetes y se halló una embarcación destruida junto al cuerpo sin vida de un hombre.

    En tanto, en El Porvenir, Guna Yala, fueron decomisados 145 paquetes, se aprehendieron a tres personas y se confiscó una embarcación.

    En Bique, Arraiján (Panamá Oeste), se localizaron 89 paquetes ocultos en una embarcación abandonada. Sobre este caso se adelantó que los tripulantes de la embarcación se dieron a la fuga.

    Por otro lado, en las inmediaciones de una terminal portuaria de la ciudad de Panamá, se hallaron 22 paquetes que flotaban dentro de un maletín.

    En lo que va de este año, la Aeronaval reporta el decomiso de 36,444 paquetes de droga, tras 97 operaciones antidrogas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

