En directo: análisis del primer día de juicio por el caso Odebrecht

Este lunes 12 de enero de 2026, luego de varias suspensiones, recursos judiciales, tácticas dilatorias, fueros procesales, conducciones y asistencias internacionales, 23 personas serán enjuiciadas por presuntamente blanquear las coimas que Odebrecht repartió en Panamá a cambio de contratos con el Estado.

En el estudio de Corporación La Prensa están los periodistas Rolando Rodríguez subdirector asociado de La Prensa, y Álvaro Alvarado, de Radio Red, para un análisis completo de lo que se espera en este primer día de juicio. En esta análisis también participa el abogado penalista Raúl Olmos.

El juicio será en la sala de la juez penal Baloisa Marquínez.

Hasta ahora, la juez Marquínez ha fijado tres fechas distintas para el inicio del juicio de Odebrecht. Primero lo programó para el 15 de julio de 2024 (con fecha alterna el 16 de septiembre). Luego lo reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 (con fecha alterna el 20 de enero de 2025). Y, finalmente, lo había dejado para el 11 de noviembre de 2025 (con fecha alterna para este 12 de enero de 2026), que es la audiencia prevista para hoy.

El Ministerio Público remitió la vista fiscal al juzgado el 9 de abril de 2021, solicitando enjuiciar a 50 personas. El 7 de noviembre de 2022, la juez Marquínez dictó auto de llamamiento a juicio para 35 imputados. En la audiencia de este lunes deben comparecer por lo menos 23, ya que algunos están prófugos o son diputados del Parlamento Centroamericano, como el expresidente panameño Juan Carlos Varela; el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, y los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (también imputado), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

El juicio será transmitido por el Órgano Judicial y retransmitido por prensa.com.