En dos días retienen más de 21 mil dólares en efectivo en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores aduaneros retuvieron en las últimas horas más de 21 mil dólares en efectivo que dos pasajeros, en casos separados, no reportaron al ingresar a Panamá.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que uno de los casos está relacionado con una pasajera procedente de El Salvador, a quien se le retuvo 11 mil 460 dólares en efectivo al ingresar al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Se informó que se detectaron inconsistencias en la información suministrada por la pasajera durante el control migratorio y aduanero.

De acuerdo con las autoridades, la persona inicialmente reportó que portaba 9 mil 900 dólares. Sin embargo, al realizarse el conteo final, se detectó que llevaba una cantidad mayor, distribuida en los bolsillos de su pantalón y en su cartera.

Por otro lado, se informó que el domingo, a un viajero procedente de La Habana, Cuba, se le retuvo 10 mil 100 dólares que no fueron declarados, tras arribar también a la terminal aérea de Tocumen.

Según el reporte de las autoridades, el pasajero omitió información al momento de llenar la Declaración Jurada de Viajero, lo que constituye una infracción aduanera.

Se explica que tras la respectiva revisión se ubicó el dinero oculto en un pantalón jeans dentro de su equipaje.

Ambos casos fueron remitidos al Ministerio Público para las respectivas investigaciones.