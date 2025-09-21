Panamá, 21 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operativos

    En los últimos días las autoridades han retenido cigarrillos de presunto contrabando valorados en $2.4 millones

    Henry Cárdenas P.
    En los últimos días las autoridades han retenido cigarrillos de presunto contrabando valorados en $2.4 millones
    La mercancía fue confiscada mientas se continúa con las investigaciones. Cortesía

    Un nuevo decomiso de cigarrillos de presunto contrabando se registró en las últimas horas, informó la Autoridad Nacional de Aduanas, luego de una operación de seguimiento.

    De acuerdo con la entidad, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera lograron la retención de 120 pacas de cigarrillos y derivados, en medio de una diligencia de allanamiento en un depósito ubicado en la ciudad capital.

    De forma preliminar, se informó que la mercancía decomisada está valorada en $300 mil, y la incautación se dio tras una investigación de seguimiento que venían llevando a cabo desde hace semanas inspectores aduaneros.

    Se adelantó que la mercancía fue retenida y trasladada para su conteo oficial por parte del equipo de auditoría de Aduanas, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar el valor total y las posibles sanciones.

    En la semana, la Autoridad de Aduanas informó del decomiso de 15 millones de unidades de cigarrillos, distribuidos en 1,540 cajas, que eran transportadas en un camión articulado. La mercancía está valorada en $2 millones.

    Después se reportó el decomiso, en un vehículo panel, de 59 pacas de cigarrillos valoradas en cerca de $120 mil.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.. Leer más