En los últimos días las autoridades han retenido cigarrillos de presunto contrabando valorados en $2.4 millones

Un nuevo decomiso de cigarrillos de presunto contrabando se registró en las últimas horas, informó la Autoridad Nacional de Aduanas, luego de una operación de seguimiento.

De acuerdo con la entidad, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera lograron la retención de 120 pacas de cigarrillos y derivados, en medio de una diligencia de allanamiento en un depósito ubicado en la ciudad capital.

De forma preliminar, se informó que la mercancía decomisada está valorada en $300 mil, y la incautación se dio tras una investigación de seguimiento que venían llevando a cabo desde hace semanas inspectores aduaneros.

Se adelantó que la mercancía fue retenida y trasladada para su conteo oficial por parte del equipo de auditoría de Aduanas, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar el valor total y las posibles sanciones.

En la semana, la Autoridad de Aduanas informó del decomiso de 15 millones de unidades de cigarrillos, distribuidos en 1,540 cajas, que eran transportadas en un camión articulado. La mercancía está valorada en $2 millones.

Después se reportó el decomiso, en un vehículo panel, de 59 pacas de cigarrillos valoradas en cerca de $120 mil.