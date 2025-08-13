Panamá, 13 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operativos

    En los últimos dos días, las autoridades han decomisado 700 kilos de drogas

    Henry Cárdenas P.
    La droga tenía como destino final la ciudad francesa de Marsella. Cortesía

    Un nuevo cargamento de droga fue decomisado por las autoridades panameñas, lo que eleva la cifra en los últimos dos días a 700 kilos.

    Este miércoles 13 de agosto, el Servicio Nacional Aeronaval reportó la incautación de 400 paquetes de droga en un puerto del Pacífico panameño. De acuerdo con un reporte de la entidad, los 400 kilos de la droga fueron ubicados en un contenedor que presentaba anomalías en el sello de seguridad.

    Se detalla que el contenedor procedía de Marigot (San Martin), con transbordo en Pointe a Pitre (Guadalupe), con destino final Marsella (Francia).

    La diligencia de allanamiento se llevó a cabo por agentes de la Aeronaval y personal de la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá.

    Otros decomisos

    Ayer martes, dos cargamentos que totalizan 335 kilos de cocaína fueron decomisados por el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras en operaciones realizadas cerca del puerto de Mensabé, en la provincia de Los Santos, y en Chepo, al este de la provincia de Panamá.

    En lo que va del año, las autoridades han decomisado más de 50 toneladas de cocaína.

    Durante este año, nuestra institución ha incautado 34,561 paquetes de sustancias ilícitas, a través de 85 operaciones que día a día efectúan nuestras unidades, en aras de reforzar la seguridad en el territorio nacional y contrarrestar el flagelo del narcotráfico.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

