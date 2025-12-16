En operativo de Navidad, Aduanas decomisa mercancías valoradas en más de $2.5 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó, que durante el operativo para combatir el contrabando, que empezó en octubre, ha retenido mercancías valoradas en más de $2.5 millones.

En el operativo de fin de año, Navidad sin Contrabando, la entidad detalló que entre las mercancías retenidas hay productos de contrabando, defraudación, falsificación y dinero sin declarar, todo por un valor de $2 millones 597 mil 371 dólares.

Aduanas resalta que el producto más retenido por parte de los inspectores son los cigarrillos, con un valor de $362 mil 752 dólares.

Con respecto a otra clase de mercancía, se logró la retención de artículos por valor de $1.4 millones; entre ellos, calzados por $211 mil 780 y medicamentos por un valor de $118 mil 192.

En cuanto a las mercancías agrícolas de contrabando retenidas, Aduanas informa que la cifra asciende a $79 mil 436.

En los casos relacionados con la Dirección de Propiedad Intelectual, se informó que se realizaron 41 retenciones de presunta mercancía falsificada, por un valor de $489 mil.

Del total de casos, 13 han sido puestos a orden de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual, mientras que el resto está en trámite administrativo en Aduanas.

Con respecto al dinero sin declarar en los aeropuertos de Tocumen y Panamá Pacífico, se han retenido $355 mil 530.