En tres días, las autoridades decomisan cuatro toneladas de droga con destino a Europa

Un nuevo cargamento de drogas con destino a Europa fue decomisado en una operación realizada por funcionarios de la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.

En esta ocasión, se trató de 625 kilogramos de sustancias ilícitas ocultas en un contenedor que tenía como destino Bélgica y Lituania.

La droga fue detectada en 14 maletines dentro de un contenedor que se encontraba en tránsito. El hallazgo se produjo durante una operación de verificación a un contenedor procedente de Sudamérica.

Este decomiso eleva a cuatro toneladas la cantidad de drogas incautadas por las autoridades desde el pasado domingo, cuando el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó más de tres toneladas que se encontraban dentro de un contenedor que debía hacer trasbordo en Amberes, Bélgica, y cuyo destino final era Helsingborg, Suecia.

La Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, junto a la DNIP–UNESIS de la @policiadepanama, realizó acciones investigativas a un contenedor con destino internacional, donde se ubicaron 14 maletines con 625 paquetes de presunta sustancia ilícita con rumbo a Bélgica y Lituania. ⚖️ pic.twitter.com/glerOSQe2M — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 16, 2025

Las autoridades han identificado que los carteles de la droga subcontratan pandillas locales para la contaminación de contenedores con destino a países de Europa.

En lo que va del año, los estamentos de seguridad han decomisado unas 98 toneladas de drogas en operaciones realizadas en puertos, alta mar y residencias utilizadas como depósitos.

Asimismo, en 2025 se han desmantelado dos grandes redes dedicadas al tráfico de drogas. Una de ellas operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se imputaron cargos a 60 personas en las operaciones Eros y Colibrí.

La otra red fue desarticulada durante la operación Nodriza, en la que se detectó un grupo dedicado al tráfico de drogas en el área de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y se logró la detención de nueve personas.