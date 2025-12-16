Panamá, 16 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NARCOTRÁFICO

    En tres días, las autoridades decomisan cuatro toneladas de droga con destino a Europa

    Juan Manuel Díaz
    En tres días, las autoridades decomisan cuatro toneladas de droga con destino a Europa
    Los estamentos de seguridad han decomisado cuatro toneladas de drogas en los últimos tres días. Cortesía.

    Un nuevo cargamento de drogas con destino a Europa fue decomisado en una operación realizada por funcionarios de la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.

    +info

    Senan ubica tres toneladas de drogas dentro de un contenedor en un puerto de ColónOperación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas

    En esta ocasión, se trató de 625 kilogramos de sustancias ilícitas ocultas en un contenedor que tenía como destino Bélgica y Lituania.

    La droga fue detectada en 14 maletines dentro de un contenedor que se encontraba en tránsito. El hallazgo se produjo durante una operación de verificación a un contenedor procedente de Sudamérica.

    Este decomiso eleva a cuatro toneladas la cantidad de drogas incautadas por las autoridades desde el pasado domingo, cuando el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó más de tres toneladas que se encontraban dentro de un contenedor que debía hacer trasbordo en Amberes, Bélgica, y cuyo destino final era Helsingborg, Suecia.

    Las autoridades han identificado que los carteles de la droga subcontratan pandillas locales para la contaminación de contenedores con destino a países de Europa.

    En lo que va del año, los estamentos de seguridad han decomisado unas 98 toneladas de drogas en operaciones realizadas en puertos, alta mar y residencias utilizadas como depósitos.

    Asimismo, en 2025 se han desmantelado dos grandes redes dedicadas al tráfico de drogas. Una de ellas operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se imputaron cargos a 60 personas en las operaciones Eros y Colibrí.

    La otra red fue desarticulada durante la operación Nodriza, en la que se detectó un grupo dedicado al tráfico de drogas en el área de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y se logró la detención de nueve personas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Emiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región. Leer más
    • Meduca anuncia capacitaciones docentes 2026 del 2 al 13 de febrero. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Rubén Blades, gastronomía, café y seco, con el maridaje del chef panameño Mario Castrellón. Leer más