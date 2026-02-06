EN VIVO: Audiencia del caso Odebrecht continúa este viernes tras comparecencia de cuatro testigos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El caso Odebrecht sigue su curso este viernes 6 de febrero luego de la comparecencia de cuatro testigos ante la jueza Baloisa Marquínez, en una jornada centrada en justificar la legalidad de fondos vinculados a la constructora brasileña, pese a que desde 2016 la empresa admitió haber pagado sobornos a cambio de contratos con el Estado panameño.

El primer testigo fue el perito contable Alvin Ibarra, exfuncionario de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), citado por la defensa del exministro Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, acusado —junto al expresidente Ricardo Martinelli— por presunto blanqueo de capitales. Ibarra afirmó que los fondos recibidos por sociedades controladas por los padres de Papadimitriu no presentaban características propias del delito y que el exministro no figuraba como beneficiario final de esos recursos.

No obstante, reconoció que dichas sociedades recibieron dinero de Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services, empresas utilizadas por Odebrecht para canalizar coimas, y que no se realizaron peritajes a las cuentas personales del exministro.

Posteriormente declaró el auditor forense Leonel Sanjur, quien explicó que su peritaje determinó que la firma Rosas & Rosas manejó $3.9 millones vinculados a Odebrecht entre 2009 y 2010, en concepto de servicios legales y administrativos.

Indicó que los pagos se realizaban mediante cheques y que la firma dejó de prestar esos servicios en 2010, antes de que existieran regulaciones específicas sobre la administración de fondos de clientes. Sanjur señaló además que no hubo alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El tercer testigo fue el banquero Álvaro Thomas, quien asesoró al comité de finanzas del Partido Panameñista durante las campañas entre 2009 y 2014. Thomas admitió que no se realizaba debida diligencia a los donantes y que desconocía detalles clave sobre la rendición de cuentas ante el Tribunal Electoral, aunque defendió la honorabilidad del lobista Jaime Lasso, cuyos aportes fueron aceptados por el comité.

La jornada cerró con el testimonio del contador público Manuel Erasmo Moreno, quien presentó un informe sobre transferencias realizadas a una sociedad vinculada a Lasso y relacionadas con aportes a la campaña del Panameñista, cuando Carlos Duboy ocupaba el cargo de subtesorero del partido.