Panamá, 05 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    EN VIVO: Continúa audiencia del caso Odebrecht tras testimonios sobre uso de banca privada para ocultar sobornos

    Redacción de La Prensa
    EN VIVO: Continúa audiencia del caso Odebrecht tras testimonios sobre uso de banca privada para ocultar sobornos
    Jueza del caso Odebrecht, Baloíza Marquínez.

    Este jueves 5 de febrero continúa el juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de blanqueo de capitales en el país, tras una jornada en la que exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) confirmaron que esa entidad prestó servicios financieros para gestionar y ocultar pagos de sobornos a políticos y testaferros en varios países, incluido Panamá.

    Durante la jornada del martes 4 de febrero, declararon vía telemática desde Madrid los españoles Juan Cejudo Peña y Santiago de Roselló, antiguos ejecutivos de BPA. Cejudo explicó el rol de BPA Serveis, una filial que ofrecía estructuras societarias y la compra de sociedades offshore en distintas jurisdicciones —entre ellas Panamá— para manejar fondos y ocultar la identidad de los beneficiarios finales, con apoyo de firmas locales como Alcogal y Arifa.

    Ambos testigos señalaron que Odebrecht no era cliente directo del banco, pero sí lo eran sus directivos, quienes solicitaban canalizar pagos en distintas jurisdicciones por razones fiscales. También se abordó la intervención de BPA tras una nota del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2015 por presunto blanqueo de capitales, lo que derivó en la intervención y posterior liquidación de su filial en Panamá.

    La jornada incluyó además los testimonios de Edgar Rubio Yates y de la banquera jubilada Lía Margarita Lasso de Chiari, solicitados por la defensa del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu, quienes explicaron el manejo de negocios familiares y relaciones bancarias.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más