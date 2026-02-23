Panamá, 23 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Caso de corrupción

    En vivo: continúa el juicio del caso Odebrecht con la fase de alegatos

    Juan Manuel Díaz
    En vivo: continúa el juicio del caso Odebrecht con la fase de alegatos
    Ruth Morcillo, fiscal anticorrupción. LP/Juan Manuel Díaz

    El juicio por el caso Odebrecht continúa este lunes 23 de febrero, jornada en la que se tiene previsto que la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, inicie la presentación de los cargos y la vinculación de cada uno de los procesados en este esquema de corrupción usado para obtener contratos para obras de infraestructura.

    El pasado 13 de febrero, tras concluir la presentación de 24 testigos, entre ellos peritos, y unas 50 pruebas extraordinarias aducidas por la fiscalía y los abogados defensores, la juez Marquínez decretó un receso hasta este lunes para que la fiscalía y la defensa prepararan sus alegatos.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’. Leer más
    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • IMA reanudará atención en ferias y tiendas a nivel nacional desde el 24 de febrero. Leer más
    • PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu. Leer más