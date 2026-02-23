En vivo: continúa el juicio del caso Odebrecht con la fase de alegatos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio por el caso Odebrecht continúa este lunes 23 de febrero, jornada en la que se tiene previsto que la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, inicie la presentación de los cargos y la vinculación de cada uno de los procesados en este esquema de corrupción usado para obtener contratos para obras de infraestructura.

El pasado 13 de febrero, tras concluir la presentación de 24 testigos, entre ellos peritos, y unas 50 pruebas extraordinarias aducidas por la fiscalía y los abogados defensores, la juez Marquínez decretó un receso hasta este lunes para que la fiscalía y la defensa prepararan sus alegatos.