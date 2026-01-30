EN VIVO: Continúa el juicio del Caso Odebrecht tras los cuestionamientos al informe financiero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio sobre el caso Odebrecht continúa este viernes 31 de enero, con la expectativa de nuevas intervenciones de la defensa, donde se mantiene el debate sobre el esquema de pagos ilícitos admitido por Odebrecht y su impacto en Panamá.

Durante la jornada de ayer, jueves 29 de enero, los abogados defensores cuestionaron el informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ, presentado por el perito jubilado Antonio Lin, en el juicio por el caso Odebrecht que se desarrolla ante la jueza Baloisa Marquínez.

Tras concluir el interrogatorio directo de la fiscalía, se abrió el contrainterrogatorio, etapa en la que los defensores intentaron desacreditar la metodología y las fuentes del informe, elaborado a partir de un expediente que supera el millón de fojas.

Lin admitió que no obtuvo información contable propia, reconoció errores en la valoración de algunos datos y señaló que su análisis se basó en documentación aportada por la fiscalía, fuentes abiertas y el sistema Drousys.

El perito también respondió preguntas relacionadas con los acusados Navin Bhatka, Jorge Alberto Rosas, Federico Suárez, Ricardo Martinelli y Jaime Lasso, y reconoció que fondos recibidos por la Fundación Don James fueron utilizados en la campaña del Partido Panameñista.