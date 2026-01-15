EN VIVO: Continúa el juicio por el caso Odebrecht con el cuarto día de audiencias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este jueves 15 de enero continua el cuarto día de audiencia del caso Odebrecht, uno de los mayores procesos judiciales por corrupción y blanqueo de capitales en la historia del país.

Durante el tercer día de audiencia, la Fiscalía avanzó con la presentación de pruebas extraordinarias provenientes de asistencias judiciales internacionales, con documentación remitida por Perú, Brasil, Singapur, Antigua y Barbuda y Estados Unidos.

La jueza Baloisa Marquinez decretó un receso desde este viernes hasta el próximo miércoles, con el objetivo de que las defensas revisen el voluminoso material —entregado en formato digital— y presenten sus objeciones.