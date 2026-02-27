En vivo: hoy es el alegato de la defensa de Ricardo Martinelli en el juicio Odebrecht

El juicio Odebrecht entra este viernes en la fase final de alegatos, jornada en la que intervendrán cinco abogados defensores, entre ellos el representante del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Cabe recordar que la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió una sentencia condenatoria para 16 personas y la absolución de 5 acusados por el delito de blanqueo de capitales, en el juicio que se lleva a cabo en la sala de la juez Baloisa Marquínez.
El juicio, relacionado con los sobornos de la constructora brasileña en Panamá, llega este viernes 27 de febrero a su día 24.
Información en desarrollo…