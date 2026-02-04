Uno de los directores de BPA explica el entramado para mover los dineros de Odebrecht

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio de Odebrecht se reanudó este miércoles 4 de febrero con la presentación (vía telemática) del economista y banquero (jubilado) español Juan Cejudo Peña, quien declaró desde el consulado de Panamá en Madrid.

Peña tendría que haber testificado el día antes, pero eso no fue posible porque, aunque se encontraba en el lugar, en el consulado panameño se negaron a identificar al testigo. Para eso exigieron una nota escrita del juzgado. La juez Baloisa Marquínez explicó que la comparecencia había sido acordada y notificada desde hace meses, e incluso se decretaron dos recesos en espera de resolver la situación. La nota requerida finalmente fue enviada y recibida esta mañana en España.

Esta es una de las pruebas testimoniales solicitadas por los acusados Jaume Pamies y Cristina Lozano.

Peña laboró como subdirector del área de negocios y director general adjunto en la Banca Privada de Andorra (BPA), utilizado por los operadores de la Caja 2 de Odebrecht para repartir las coimas a cambio de contratos estatales en varios países, incluyendo Panamá. En Panamá, el encargado de la filial era Sergei Lucas, según declaró el testigo. No recuerda que existieran otras filiales en Latinoamérica.

Peña se refirió a BPA Serveis, una filial de BPA, donde presuntamente se elaboró parte de la estructura financiera y societaria que sirvió para ocultar los dineros ilícitos. BPA Serveis tenía gestores de cuenta que prestaban el servicio de declaración de renta y otros más para sus clientes no residentes, lo que incluso podría implicar la compra de sociedades en Andorra u otros países. El testigo contó que cuando entró en vigor la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, hubo que hacer varias “adaptaciones”.

Lozano y Pamies, así como Fransec Pérez Gimenez (también acusado), están ligados a BPA Serveis y entre sus principales funciones estaba buscar y comprar las sociedades offshore que el banco ofrecía a sus clientes. Según la investigación, participaron en la triangulación para encubrir el origen de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales.

Lozano y Pérez son andorranos y residen en el principado. Pamies es español, aunque también vive en Andorra. La actuación de los tres (que siguen el desarrollo del juicio vía Zoom) quedó documentada en las delaciones de cuatro ejecutivos de Odebrecht y de los testaferros confesos de Frank De Lima, Danna Harrick y Ricardo Alberto Martinelli Linares. También aportó información Roberto Brin.

El testigo contó que laboró en BPA hasta su intervención, lo cual -según él- fue consecuencia de una nota de 2015 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que anunciaba actividades de blanqueo de capitales presuntamente cometidas por esa entidad. Esa nota instaba a otros bancos a no mantener relaciones con BPA. Andorra eventualmente ordenó la intervención de BPA.

Peña recordó que la denuncia fue posteriormente retirada, “aunque el daño ya estaba hecho”.

En marzo de 2015, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó la intervención de las operaciones de la filial panameña y casi dos años después, en enero de 2017, su liquidación.

Después de Peña, deberá testificar Santiago Roselló, también desde el consulado panameño en Madrid.