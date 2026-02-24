Panamá, 24 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    En vivo: Juicio Odebrecht en Panamá entra en su día 21 con nuevos alegatos

    Juan Manuel Díaz
    En la imagen se aprecia a la fiscal superior Ruth Morcillo. Cortesía/Ministerio Público

    Este martes 24 de febrero se cumple el día 21 del juicio por el caso Odebrecht, relacionado con los sobornos pagados por la constructora brasileña en Panamá.

    Para esta jornada, la Fiscalía continuará con la presentación de los alegatos pendientes dentro del proceso.

    En el primer día de alegatos, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo solicitó sentencia condenatoria por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales contra Demetrio Papadimitriu y el expresidente panameño Ricardo Martinelli. Morcillo también solicitó una condena para Frank De Lima, quien fue titular de la cartera de Economía y Finanzas en el gobierno de Martinelli.

    En el caso de Papadimitriu, la fiscal sostuvo que habría recibido $4 millones de Odebrecht a través de sociedades familiares, gestionadas mediante Aeon Group y Kleinfeld Services. Según la acusación, los pagos se realizaron antes de la adjudicación de la Línea 1 del Metro y sin un contrato formal que los justificara.

    Respecto a Martinelli, Morcillo señaló que sus hijos confesaron haber lavado al menos $28 millones provenientes de Odebrecht, presuntamente siguiendo instrucciones suyas. La fiscal mencionó aportes por $1.4 millones y $400 mil a su campaña presidencial, así como transferencias a familiares a través de sociedades vinculadas.

    El juicio por el caso Odebrecht inició el lunes 12 de enero de 2026, bajo la dirección de la jueza Baloisa Marquínez.

    El desarrollo del proceso puede seguirse a través de Prensa.com.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

