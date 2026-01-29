Panamá, 29 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUICIO DE ODEBRECHT

    En vivo - Juicio por el caso Odebrecht continúa con interrogatorio al perito Antonio Lin

    Juan Manuel Díaz
    En vivo - Juicio por el caso Odebrecht continúa con interrogatorio al perito Antonio Lin

    El juicio por el caso Odebrecht se reanuda este jueves 29 de enero, en su décimo día de audiencias.

    Juicio Odebrecht: perito da a conocer la estructura de reparto del dinero

    La sesión continuará con el interrogatorio al testigo de la Fiscalía Especial Anticorrupción, el perito Antonio Lin, cuyo informe hace referencia a 114 personas naturales y jurídicas que mantuvieron vínculos con la constructora Odebrecht.

    La jueza Baloisa Marquínez informó que tanto la jornada de este jueves como la del viernes se desarrollarán en horario completo, extendiéndose hasta horas de la tarde y no concluyendo poco después del mediodía, como ha ocurrido en días anteriores.

    El desarrollo del juicio es transmitido en directo a través del sitio web de La Prensa, donde los lectores pueden seguir minuto a minuto este proceso judicial.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


