En vivo: testigos citados por Jaime Lasso y Navin Bhatka se presentan en el juicio del caso Odebrecht

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio por el caso Odebrecht, que entra en su fase final de presentación de testigos, se reanudó la tarde de este martes 10 de febrero.

Para esta jornada se espera la comparecencia de cuatro testigos, algunos citados por la defensa de Navin Bhakta y Jaime Lasso.

El perito José Ángel Hidrogo fue el primer testigo en comparecer en la jornada de este martes.

Hidrogo fue aducido por Erasmo Muñoz, abogado de Jaime Lasso, quien analizó los fondos recibidos por la fundación Poseidón Enterprises y V-Tech, luego enviados a la Fundación Don James, y que fueron utilizados para la campaña política del Partido Panameñista, entre los años 2009 y 2013. Las transferencias fueron por un monto de $6 millones.

Información en desarrollo...