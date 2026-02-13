Fijan fase de alegatos en el caso Odebrecht para el 23 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jueza Baloisa Marquínez dispuso que la fase de alegatos del caso Odebrecht se iniciará el próximo lunes 23 de febrero, con el fin de que las partes puedan presentar sus alegaciones de forma continua y sin interrupciones.

Marquínez estableció que las sesiones comenzarán a las 2:00 p.m. y que cada abogado contará con una hora para exponer sus alegatos, con excepción de aquellos que representen a más de un cliente, a quienes se les concederá mayor tiempo.

La fiscal Ruth Morcillo había solicitado a Marquínez iniciar los alegatos del juicio Odebrecht el próximo jueves 19, luego de los carnavales, para mantener una hilación en los argumentos relacionados con la imputación presentada.

Por su parte, los abogados defensores estuvieron de acuerdo en que la fase de alegatos inicie el 23 de febrero, a fin de que el proceso pueda desarrollarse sin suspensiones.

Morcillo explicó que el próximo 19 de febrero deberán participar en el juicio a nueve personas por presunto peculado relacionado con el proyecto de patrimonio histórico asignado a Odebrecht y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Sin embargo, la juez Marquínez detalló que la decisión de postergar los alegatos hasta el 23 de febrero se tomó de común acuerdo con los abogados defensores.

Para hoy se tenía previsto la citación de Damaris Rodríguez, comisionada retirada de la policía, para que acudiera a declarar como testigo, pero no se presentó.

La declaración de Rodríguez, quien elaboró un informe a solicitud de la fiscalía sobre la vinculación de algunos de los imputados con las coimas entregada por Odebrecht, fue solicitada por varios abogados defensores por considerar vital su presencia en el juicio para interrogarla sobre el contenido de su informe.

Tras la apertura de la sesión, se leyó una comunicación de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional en la que se comunicó que Rodríguez ya se jubiló como miembro activo de la policía y ya no labora en esa entidad.

El secretario del juzgado leyó varias notas de la policía en las que se reitera que no se pudo gestionar la convocatoria de Rodriguez, dado que se jubiló el 1 de noviembre de 2022, tras cumplir 30 años de labores y que no fue posible su ubicación.

La nota de la policía detalla que la última ubicación de Rodríguez fue la zona policial de Pacora y que solo dejó como referencia un número de celular y que tras hacer una llamada respondió el abogado Ubaldo Barría, quien explicó también querer ubicar a la excomisionada.

En ese sentido la juez detalló que no había sido posible la ubicación de la testigo, cuya ubicación correspondía a los abogados que la adujeron como testigo.

Rolando Rodríguez, abogado de Demetrio Papadimitriu solicitó al tribunal no cerrar el período de pruebas para intentar ubicar a Rodríguez para interrogarla sobre el contenido del informe.

También Alfredo Vallarino, abogado de Ricardo Martinelli, secundó la petición hecha por el abogado Rolando Rodríguez, pero la juez Marquínez la desestimó.

La juez detalló que la declaración de Rodriguez está en el expediente desde el 2021 y que desde ese momento se pudo gestionar su ubicación, por lo que dio por cerrado la fase de presentación de testigos.

Un total de 21 testigos rindieron declaración durante los 19 dias de sesión, entre ellos peritos contables y algunos procesados que alcanzaron acuerdos de colaboración con la fiscalía.

Información en desarrollo...