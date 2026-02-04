Encuentran 47 paquetes con presunta droga flotando en Playa Escondida, María Chiquita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 47 paquetes con presunta sustancia ilícita fueron ubicados por agentes de la Policía Nacional flotando cerca de Playa Escondida en el sector de María Chiquita, en la provincia de Colón, durante un operativo preventivo realizado este miércoles 4 de febrero.

De acuerdo con la información, los paquetes se encontraban dentro de un saco que fue localizado en la orilla de la playa, luego de que las unidades observaran un bulto flotando en el mar.

#Colón | Mediante acciones operativas realizadas en el sector de María Chiquita, dimos con el hallazgo de 47 paquetes con presunta sustancia ilícita dentro de un saco, que fue ubicado en la orilla de la playa. #ContraElNarcotráfico pic.twitter.com/0jKfLjlKE3 — Policía Nacional (@policiadepanama) February 4, 2026

El teniente Falconery Tejada, de servicio en la Zona Policial de Colón, explicó que al verificar el contenido del saco se encontraron 47 paquetes de forma rectangular, presuntamente relacionados con sustancias ilícitas.

La presunta droga fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.