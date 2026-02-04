Panamá, 05 de febrero del 2026

    OPERATIVO

    Encuentran 47 paquetes con presunta droga flotando en Playa Escondida, María Chiquita

    José González Pinilla
    Encuentran un saco con droga en María Chiquita. Cortesía

    Un total de 47 paquetes con presunta sustancia ilícita fueron ubicados por agentes de la Policía Nacional flotando cerca de Playa Escondida en el sector de María Chiquita, en la provincia de Colón, durante un operativo preventivo realizado este miércoles 4 de febrero.

    De acuerdo con la información, los paquetes se encontraban dentro de un saco que fue localizado en la orilla de la playa, luego de que las unidades observaran un bulto flotando en el mar.

    El teniente Falconery Tejada, de servicio en la Zona Policial de Colón, explicó que al verificar el contenido del saco se encontraron 47 paquetes de forma rectangular, presuntamente relacionados con sustancias ilícitas.

    La presunta droga fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

    José González Pinilla

    Editor


