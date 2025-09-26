Panamá, 26 de septiembre del 2025

    |
    INFORMALIDAD

    Encuentran 72 cuchillos artesanales dentro del Centro Femenino de Rehabilitación

    José González Pinilla
    Encuentran 72 cuchillos artesanales dentro del Centro Femenino de Rehabilitación
    Estas son las armas blancas —confeccionadas de forma rudimentaria— encontradas en la cárcel de mujeres. Cortesía/Policía Nacional

    Un operativo sorpresa en el Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE) dejó al descubierto un importante arsenal de armas caseras y otros objetos prohibidos, informó la Policía Nacional.

    Durante la intervención, realizada en los pabellones 1, 2, 3, 6, 9 y 10, las autoridades decomisaron 72 cuchillos artesanales, además de 30 celulares completos, cinco pantallas de teléfonos, 12 cubiertas, 35 cargadores, 41 cables USB y cuatro dispositivos tipo vaper.

    La operación, denominada “Armagedón”, contó con la participación de la Policía Nacional y personal del Sistema Penitenciario, quienes aseguraron que continuarán los registros sorpresa en busca de contrarrestar el ingreso de artículos ilegales.

    Encuentran 72 cuchillos artesanales dentro del Centro Femenino de Rehabilitación
    Los celulares decomisados en la cárcel de mujeres. Cortesía/Policía Nacional

    José González Pinilla

    Editor


