Encuentran 72 cuchillos artesanales dentro del Centro Femenino de Rehabilitación

Un operativo sorpresa en el Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE) dejó al descubierto un importante arsenal de armas caseras y otros objetos prohibidos, informó la Policía Nacional.

Durante la intervención, realizada en los pabellones 1, 2, 3, 6, 9 y 10, las autoridades decomisaron 72 cuchillos artesanales, además de 30 celulares completos, cinco pantallas de teléfonos, 12 cubiertas, 35 cargadores, 41 cables USB y cuatro dispositivos tipo vaper.

La operación, denominada “Armagedón”, contó con la participación de la Policía Nacional y personal del Sistema Penitenciario, quienes aseguraron que continuarán los registros sorpresa en busca de contrarrestar el ingreso de artículos ilegales.