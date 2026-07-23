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    20 de diciembre de 1989

    Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación

    Getzalette Reyes
    Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación
    Familias reciben restos de dos víctimas identificadas de la invasión de 1989. LP Gabriel Rodríguez

    Los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, dos víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989, fueron entregados este miércoles 22 de julio a sus familiares durante una ceremonia realizada en el Cementerio Jardín de Paz.

    +info

    Identifican restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido durante la invasión de Estados Unidos a Panamá

    La restitución de los restos se realizó mediante una resolución del Ministerio Público (MP), que oficializó la entrega a los familiares luego de culminar el proceso de identificación.

    Uno de los casos más relevantes es el de Manuel Carol Ojo, quien figuraba entre las personas desaparecidas desde la invasión y cuyo paradero se desconocía durante más de tres décadas.

    “La entrega de restos de dos víctimas que logramos reconocer son las de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo. Lo más sobresaliente es que Manuel Carol Ojo estaba entre los desaparecidos; no se tenía ningún tipo de información acerca de su paradero y lo encontramos a través de las exhumaciones de restos y la comparación de perfiles genéticos con sus familiares”, explicó la fiscal superior Geomara Guerra Miranda.

    Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación
    Identifican y entregan a sus familias los restos de dos víctimas de la invasión de 1989. LP Gabriel Rodríguez

    La fiscal indicó que las investigaciones continúan y que la Fiscalía mantiene 27 casos pendientes de identificación de víctimas de la invasión.

    “Cada vez que hacemos exhumaciones abrimos nuevos expedientes, en vista de que se logra obtener una identificación precisa de la persona”, señaló.

    Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación
    Los restos óseos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989, fueron entregados a sus familiares en el cementerio Jardín de Paz. LP Gabriel Rodríguez

    Por su parte, la Comisión 20 de Diciembre de 1989 destacó que la restitución de los restos constituye un acto de justicia, memoria y dignificación para las familias que durante décadas esperaron conocer el destino de sus seres queridos.

    “Después de tantos años de espera, sus familiares pudieron despedirse de ellos y brindarles una sepultura conforme a sus convicciones”, expresó la Comisión en un comunicado.

    La organización agregó que la entrega reafirma la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de las investigaciones para preservar la memoria histórica y garantizar que las víctimas de la invasión de 1989 sean recordadas con el respeto y la dignidad que merecen.

    Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación
    Ministerio Público entrega restos identificados de dos víctimas de la invasión. LP Gabriel Rodríguez

    En la ceremonia participaron el presidente de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, Rolando Murgas Torrazza, y el comisionado padre Eusebio Muñoz. También asistieron, por el Ministerio Público, la fiscal Guerra Miranda y Nathaly De León, perito de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En representación de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre estuvo su presidenta, Trinidad Ayola.

    Getzalette Reyes

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