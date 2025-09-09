Especialistas de Estados Unidos están en Panamá para abordar el contrabando de materiales nucleares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Expertos de Estados Unidos en la detección de materiales nucleares de contrabando están de visita en Panamá para abordar este tema, en un taller de adiestramiento para funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas.

De acuerdo con Aduanas, los especialistas forman parte de la Oficina de Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Este personal estadounidense comparte información y experiencias sobre sistemas de detección de radiación, para personal de la Unidad de Inspección Técnica de Contenedores de Panamá (Unitec) y agentes de aduanas de Jamaica, República Dominicana y Honduras.

Los conocimientos los reciben inspectores del puerto de Balboa, de la Dirección de Protección Radiológica y Unitec de la sede central, para afianzar e intercambiar información y mejores prácticas para el mantenimiento de equipos de detección radiológica, y además compartir conocimientos en la lucha contra el contrabando de materiales nucleares.

Se resalta que este taller internacional busca identificar y describir elementos clave de un plan eficaz de gestión de mantenimiento, entre otros.

Charles Gunzel, del Departamento de Energía estadounidense, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las aduanas de la región para aumentar sus capacidades técnicas en la lucha contra el comercio ilícito.

La jornada de capacitación se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre.

Carmen Tapia, subdirectora técnica de la Autoridad Aduanas, enfatizó que este taller permite mejorar las destrezas de los inspectores aduaneros y sus habilidades para el mantenimiento de los sistemas de detección.