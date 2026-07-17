Esposo de Marie Claire González rompe el silencio con un mensaje de agradecimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La familia de la empresaria y conferencista panameña agradeció el respaldo recibido tras su fallecimiento.

El esposo e hijos de la empresaria, escritora, conferencista e influencer panameña Marie Claire González Atencio, difundieron un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a los medios de comunicación, periodistas, comunicadores, plataformas digitales y a las miles de personas que los han acompañado durante el duelo.

El pronunciamiento fue divulgado horas antes de la ceremonia religiosa que se celebrará este viernes 17 de julio, a la 1:00 p.m., en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en Condado del Rey, donde familiares, amigos y allegados rendirán homenaje a la memoria de la conferencista.

En la nota, la familia expresó su gratitud por el tratamiento respetuoso que recibió la noticia de su fallecimiento.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, periodistas, comunicadores sociales, plataformas digitales y usuarios de las redes sociales que informaron sobre su partida con respeto, sensibilidad y profundo sentido humano”, dice el comunicado.

Agradecimiento de la familia de Marie Claire González, esposo e hijos.

Asimismo, destacaron que la cobertura permitió que el legado de Marie Claire trascendiera a miles de personas.

“Gracias por acompañarnos en este momento de dolor, por honrar su memoria y por permitir que el legado de Marie Claire González Atencio llegara a miles de personas con la dignidad que siempre la caracterizó”.

El comunicado también agradece las innumerables muestras de cariño, solidaridad, oraciones y mensajes de apoyo enviados por familiares, amistades y personas que, incluso sin conocer personalmente a la empresaria, expresaron su cercanía con la familia durante estos días.

La nota concluye con una breve bendición:

“Que Dios les bendiga”. Y es firmado por el “Esposo e Hijos de Marie Claire González Atencio”.

Laura González compartió una foto del recuerdo con su hermana Marie Claire.

Su hermana se pronunció

También la hermana de la empresaria, la abogada Laura González, tuvo palabras de gratitud.

“Agradecemos profundamente el acompañamiento, las oraciones y el respeto brindados a nuestra familia en estos momentos de dolor”, dijo González.

Expresó que “a pesar de la distancia y diferencias, era su única hermana”, su hermana mayor.

“Pido que donde estés, encuentres paz de todo lo que te atormentaba y que te rompió, provocando tu partida de este mundo terrenal. A mis sobrinos, ruego a Dios que les dé fuerza para sobrellevar tu ausencia. Vuela alto hermanita”, señaló Laura González.

MI DIario- "Gracias por honrar su memoria": el mensaje de la familia de Marie Claire González

Ella le dejó un último mensaje a su esposo y a sus hijos

Personas cercanas a la familia señalaron que, pese al proceso legal de separación que mantenían Marie Claire y su esposo, ambos continuaban priorizando el bienestar de sus dos hijos.

De acuerdo a la fuente, antes de su fallecimiento Marie Claire dejó mensajes dirigidos tanto a él como a los niños. A su esposo le pidió que cuidara de sus hijos y, a ellos, les dejó una petición similar: que permanecieran al lado de su padre porque, según escribió, él también los necesitaría.

Según la información compartida por la familia, durante el proceso de separación habían acordado que por el momento, los menores permanecieran bajo el cuidado de su padre. Marie Claire se había mudado a una residencia cercana para mantener una relación estrecha y frecuente con ellos.

Un caso que conmovió a Panamá y trascendió fronteras

Marie Claire González Atencio falleció el pasado 11 de julio, de forma repentina, dejando presuntos mensajes de despedida, noticia que generó una profunda conmoción en Panamá y fue ampliamente reseñada por medios de comunicación de América Latina, Estados Unidos y Europa.

En los días previos a su muerte había publicado en sus redes sociales mensajes en los que relataba el profundo impacto emocional que, según sus propias palabras, le dejaron experiencias de presunto maltrato y violencia psicológica.

Sus publicaciones dieron origen a una amplia conversación sobre la importancia de reconocer las señales de alerta, fortalecer la atención en salud mental y promover redes de apoyo para quienes atraviesan situaciones de violencia emocional.

Su historia también motivó un debate nacional sobre la necesidad de escuchar con mayor empatía a quienes enfrentan sufrimiento psicológico y de fomentar el acceso oportuno a la atención profesional.

La ceremonia religiosa prevista para este viernes reunirá a familiares, amigos y personas que siguieron de cerca la trayectoria de Marie Claire González, recordada por su trabajo como empresaria y conferencista, así como por el impacto que tuvo en el emprendimiento femenino y el liderazgo en Panamá.

Marie Claire González fue capacitadora de liderazgo.

Líneas de apoyo

Si tú o alguien cercano está atravesando un momento de intenso sufrimiento emocional, es importante buscar apoyo. Hablar con una persona de confianza o acudir a un profesional de la salud mental puede marcar una diferencia significativa. Nadie tiene que enfrentar una crisis en soledad.

Línea 147 del MIDES: Atención psicosocial gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día para orientación y apoyo emocional.

911 (Sistema Único de Emergencias): Si existe un riesgo inmediato para la vida o una emergencia de salud mental, llama gratis al 911, desde donde se coordina la atención con los servicios de emergencia correspondientes.

Atención, recomendaciones y concejos: De forma digital en ac.psicologapa.

Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM): También ofrece atención especializada en salud mental y puede orientar a pacientes y familiares sobre los servicios disponibles.

Centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja de Seguro Social (CSS): Cuentan con servicios de psicología y psiquiatría, además de atención de urgencias cuando la situación lo amerite.