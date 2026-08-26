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    Desde Nueva Esperanza

    Esta es la razón por la que Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar fueron trasladados a Coiba

    El exalcalde de Colón y el representante y el tesorero de la junta comunal de Barrio Norte son investigados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

    Juan Manuel Díaz
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    Esta es la razón por la que Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar fueron trasladados a Coiba
    Alex Lee, exalcalde de Colón mantiene dos investigaciones por la presunta comisión del delito de peculado. Captura de pantalla

    La Dirección de Sistema Penitenciario trasladó al exalcalde de Colón, Alex Lee, y al representante y el tesorero de la junta comunal de Barrio Norte, Javier Lynch y Orlando Salazar, respectivamente, alegando motivos de seguridad y reorganización de los privados de libertad que se encuentran en la cárcel de Nueva Esperanza.

    +info

    Alex Lee y el suplente de Jairo Salazar en Barrio Norte están en la cárcel de Coiba

    Ahora los tres están, desde el pasado miércoles 25 de agosto, en base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en la isla Coiba, reservada para un número reducido de presos de alta peligrosidad.

    Lee, Lynch y Salazar están detenidos provisionalmente, por orden de un juez de garantías. No han sido condenados.

    La Resolución No. 740 del 24 de agosto de 2026, que lleva la firma del director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, señala que la medida de traslado de los tres privados de libertad se produce por razones de seguridad, responde a una necesidad operativa de esa institución y se alinea con los principios de derechos humanos y rehabilitación.

    Otro motivo alegado en la resolución es que actualmente hay trabajos de remodelación en la infraestructura de Nueva Esperanza.

    Esta es la razón por la que Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar fueron trasladados a Coiba
    Resolución de Sistema Penitenciario.

    Además, precisa que se pretenden optimizar el control y la distribución de la población penitenciaria, reducir riesgos de hacinamiento y conflictos internos, así como facilitar el trabajo de rehabilitación y adecuación de Nueva Esperanza.

    El abogado Miguel Ángel Valdés, defensor de Lee, consideró que la medida es abusiva, ya que su cliente no tiene una condena en firme y se le está limitando su derecho a la defensa, puesto que en Coiba no tiene acceso a sus abogados.

    Esta es la razón por la que Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar fueron trasladados a Coiba
    Investigado por presunto pecualdo en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Norte, Colón.

    Valdés ya presentó un recurso de reconsideración contra la decisión de trasladar a su cliente a Coiba, así como un habeas corpus. No descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Lee, Lynch y Salazar se encuentran bajo investigación por presunto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

    El exalcalde fue imputado por el delito de peculado cuando fungía como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

    La fiscalía atribuye a Lee el presunto manejo irregular de fondos asignados por la AND para la ejecución de programas de interés social, por un monto de $1 millón.

    Mientras que Lynch y Salazar son procesados también por el manejo irregular de fondos de la descentralización por un monto de $6 millones, destinados a obras sociales.

    Lynch fue electo representante suplente de Barrio Norte, pero quedó al frente de ese ente porque el principal, Jairo Salazar, también fue electo diputado y optó por ocupar la curul.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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