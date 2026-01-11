Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unos 50 infantes de la Marina de Estados Unidos participarán en un programa de entrenamiento conjunto en Panamá, que se desarrollará en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

El adiestramiento iniciará este lunes 12 de enero y se extenderá hasta el 26 de febrero de 2026, con la participación de 61 agentes especializados del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública, los marines estadounidenses permanecerán en el país durante todo el desarrollo del programa.

La entidad precisó que este ejercicio se realiza en el marco de la “histórica cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos”, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad panameños.

El Ministerio destacó que estos entrenamientos están orientados a mejorar la interoperabilidad, la preparación profesional y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales.

Comunicado Senan.

Además, señaló que, junto con los ejercicios PANAMAX, contribuyen al fortalecimiento de la seguridad nacional, así como a la protección del Canal de Panamá y de los intereses estratégicos del país.

La presencia de personal militar estadounidense en el istmo se ha visto reforzada tras el aumento de la cooperación en materia de seguridad, acordada mediante un memorándum firmado en abril de 2025 entre ambos Estados.

En su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha dirigido una política frontal hacia América Latina y el Caribe en cuanto a reducir la migración de sur a norte, minimizar una supuesta “influencia maligna” de China en la región y, más recientemente, impulsar una “lucha contra el narcotráfico” en la región.