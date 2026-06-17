Estados Unidos dona más de $5 millones a Panamá para combatir los carteles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La asistencia económica del gobierno estadounidense dota a Senafront y la Aeronaval con nuevos centros de ciberseguridad, vehículos de alta movilidad y lanchas de interdicción marítima.

Más de $5 millones de dólares en equipamiento técnico y táctico entregó el gobierno de Estados Unidos al Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), informó la embajada estadounidense este miércoles.

De acuerdo al informe, esta millonaria donación tiene como objetivos centrales combatir de forma agresiva a las organizaciones criminales transnacionales, reforzar la vigilancia en los puntos fronterizos del país y frenar las redes logísticas que impulsan el narcotráfico y la migración irregular hacia Norteamérica.

Durante el acto formal de traspaso de los recursos, el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, detalló que la cooperación internacional se desglosa en un fondo de $3 millones asignado al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y otros $2 millones destinados al Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Ambas instituciones de seguridad nacional contarán a partir de ahora con su propio Centro de Operaciones de Ciberseguridad, además de herramientas tecnológicas de última generación.

Donación de Estados Unidos a Panamá, de un lote de cinco camiones refrigerados y dos vehículos tipo jeep.

Cierre tecnológico e infraestructura en el Darién

El aporte de $3 millones de dólares asignado directamente a Senafront contempla una renovación importante de su capacidad operativa de campo y digital.

El paquete incluye, además del nuevo centro informático de ciberseguridad, un lote de cinco camiones refrigerados, dos vehículos tipo jeep para tareas especializadas de mantenimiento móvil, repuestos mecánicos para generadores de energía eléctrica en zonas remotas y 400 sets completos de equipos avanzados de comunicación para unidades de operaciones especiales.

De acuerdo con las declaraciones oficiales de la legación diplomática, el despliegue inmediato de estos recursos técnicos busca contribuir de manera decisiva a mantener cerrado el Tapón del Darién a los flujos de migración irregular, interceptando cargamentos ilícitos de drogas, armas de fuego y redes de trata de personas antes de que consigan aproximarse a las fronteras terrestres de los Estados Unidos.

Donación de Estados Unidos a Panamá de dos embarcaciones inflables de casco rígido (RHIB) de alta velocidad.

Blindaje marítimo y protección del Canal de Panamá

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval reforzará sus capacidades de vigilancia en los litorales pacífico y caribeño con la inyección de $2 millones de dólares. La Aeronaval recibió formalmente dos embarcaciones inflables de casco rígido (RHIB) de alta velocidad, un sistema de navegación especializado para condiciones complejas en alta mar y la instalación de su respectivo Centro de Operaciones de Ciberseguridad.

Estas herramientas marítimas tienen la misión explícita de potenciar las maniobras de interdicción en aguas territoriales, optimizar la protección perimetral de la vía interoceánica del Canal de Panamá e interrumpir de forma directa los corredores de transporte de los carteles de la droga internacionales que operan en las costas de la región.

Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera.

Colaboración bilateral bajo la doctrina estadounidense

El embajador Cabrera enmarcó este masivo movimiento de recursos económicos y tecnológicos dentro de la agenda de colaboración estrecha acordada entre los mandatarios de ambas naciones. “Bajo el liderazgo del presidente Trump y en colaboración con el presidente Mulino, Estados Unidos está entregando un apoyo decisivo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad de nuestras fronteras”, enfatizó el diplomático de la Casa Blanca.

Cabrera puntualizó además el trasfondo estratégico de la inversión realizada en suelo panameño. “Cada dólar invertido aquí evita que los carteles obtengan ganancias invadiendo nuestra frontera sur. Esto es America First en acción: proteger la soberanía estadounidense, a los trabajadores, a las familias y el estilo de vida estadounidense del caos, el crimen y la violencia que generan las fronteras abiertas”, concluyó el jefe de la misión diplomática en Panamá.