Estados Unidos revoca la visa al vicealcalde Roberto Ruiz Díaz

Estados Unidos revocó la visa a Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde del distrito de Panamá actualmente con licencia.

El propio Ruiz Díaz confirmó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que viajó del 5 al 11 de noviembre a Los Ángeles, California, sin experimentar ningún inconveniente migratorio.

“Al parecer, a alguien le molestó que viajara y hoy la Embajada de Estados Unidos en Paraguay me comunica la REVOCATORIA DE LA VISA”, señaló el abogado.

Ruiz Díaz fue embajador en Paraguay, Rusia y Ecuador.

En 2024 fue electo vicealcalde, al lado de Mayer Mirrashi, pero la relación estuvo cargada de conflictos y diferencias. Interpuso una denuncia penal contra un asesor del alcalde Mizrachi, se separó de su cargo como secretario general del Municipio de Panamá en octubre del año pasado y luego se acogió a una licencia sin sueldo.

Añadió que, aunque la revocatoria es un derecho soberano de cada país, él no considera que una visa sea un privilegio: “Cuando llegué, no me recibieron con un cheque para gastar allá”, afirmó.

Ruiz Díaz sostuvo que su postura frente a la firma del memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos (EUA), así como su rechazo a lo que considera una intromisión del embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera —“descarada e irrespetuosa, permitida por la Cancillería de Panamá”—, no cambiará.

En declaraciones previas, el embajador Marino Cabrera ha reiterado que Estados Unidos mantiene “los más altos estándares de seguridad nacional” en sus procesos de visado.

“Las visas son un privilegio, no un derecho”, subrayó, al explicar que la revisión no concluye con su emisión, ya que las autoridades estadounidenses vuelven a evaluar constantemente si los titulares siguen cumpliendo con los requisitos, pudiendo revocarlas o negarlas según las leyes vigentes.