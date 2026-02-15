Estamentos de seguridad aprehenden 530 personas durante el Carnaval

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En lo que va del operativo de Carnaval, las autoridades han logrado la aprehensión de 530 personas en todo el territorio nacional, en operativos realizados donde se desarrollan culecos y desfiles.

De las capturas realizadas por la Policía Nacional, 19 fueron personas que mantenían oficios de conducción emitidos por una autoridad competente, 9 por riña y 4 por alteración del orden público.

Mientras que otras seis personas fueron aprehendidas por mantener condenas en trámite de conmutación de pena, otras 3 con boletas de citación y se retuvo a 31 menores de edad que no estaban acompañados de sus padres.

Según cifras de la Policía, hasta hoy se habían realizado 207 mil 453 verificaciones en los puestos de control habilitados por la Policía.

La alegría del Caranaval. Foto por Elysée Fernández

También se informó que hacia el interior del país se movilizaron un total de 93 mil 943 autos y se aplicaron 2 mil 653 infracciones por violar las normas de tránsito.

Un total de 514 infracciones fueron por desatender las señales de tránsito, 486 por exceso de velocidad; por embriaguez comprobada se atendieron 61 casos y por aliento alcohólico fueron sancionados 45 conductores. También se reportaron 186 accidentes vehiculares.

Las autoridades también detallaron que, hasta el momento, no se han registrado incidentes graves que pusieran en riesgo la seguridad durante el desarrollo de las actividades de Carnaval.

La policía realizaba tareas de vigilancia en las área del Carnaval. Elysee Fernández.

No obstante, en la ciudad de Colón, donde se suspendieron las actividades del Carnaval, un hombre fue abatido a tiros entre las calles 7 y 8 de Santa Isabel, Colón.

En tanto, 10 kilos de droga fueron incautados hoy domingo por la Policía durante un operativo realizado en Villa Lobos, en el corregimiento de Pedregal; en el lugar se logró la aprehensión de dos personas.