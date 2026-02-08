Panamá, 08 de febrero del 2026

    Vigilancia

    Estamentos de seguridad desplegarán 30 mil agentes para operativo del Carnaval 2026

    Henry Cárdenas P.
    Los estamentos de seguridad se preparan para el operativo de Carnaval. Cortesía

    Al menos 30 mil agentes de los estamentos de seguridad serán desplegados para las fechas del Carnaval 2026.

    La celebración de la actividad inicia oficialmente el viernes 13 de febrero con la coronación de las diferentes reinas, en distintas regiones del país.

    Se informó que el operativo arrancará a mediados de la presente semana y se mantendrá activo durante todas las festividades, con la finalidad de prevenir incidentes y garantizar que panameños y visitantes disfruten con tranquilidad y orden.

    “Nuestra prioridad es clara: que cada persona regrese segura a casa”, afirmó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, de acuerdo con un comunicado de la entidad.

    El operativo incluye patrullaje en carreteras, costas, el aire y fronteras.

    En los próximos días se darán detalles de los operativos de tránsito y sobre la posibilidad de inversión de carriles hacia el interior del país, ante el desplazamiento de miles de personas.

    El Ministerio de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad.

    Las fiestas del Carnaval concluyen el martes 17 de febrero.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

