¿Estás en peligro de femicidio? Los indicadores que no puedes dejar pasar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Expertos advierten sobre el modus operandi de los agresores: el control del celular, la fiscalización de la ropa y el mal manejo de la ira, son los primeros eslabones hacia la tragedia.

El reciente femicidio con arma de fuego de una funcionaria del sistema judicial deja en evidencia que ninguna mujer, sin importar su profesión, nivel educativo o conocimiento de la ley, está exenta de convertirse en víctima de la violencia machista, señalaron a La Prensa la trabajadora social Yuri Pittí y la exfiscal de femicidio, Maruquel Castroverde.

Pittí advierte que las cifras de agresión hacia mujeres y niñas en Panamá no solo van en aumento numérico, sino que muestran un alarmante incremento en los niveles de crueldad.

“Durante los últimos años han salido a la luz casos de femicidios horrorosos. A menudo vemos mujeres apuñaladas, descuartizadas, quemadas dentro de sus casas junto a sus hijos o cuyos cuerpos son enterrados para desaparecerlos. Esto nos habla de un aumento directo en la saña de los delitos”, explicó la trabajadora social.

Según el reporte oficial consolidado de la Procuraduría General de la Nación emitido este año, al cierre de abril, los casos se distribuyen así mensualmente: 1 en enero, 2 en febrero, 4 en marzo, 2 en abril y 1 en lo que va de mayo.

A esta estadística se le debe sumar un alarmante incremento en las tentativas de femicidio, que ya alcanzan los 13 casos, lo que representa un aumento del 117% en comparación con el mismo periodo del año anterior y es algo a lo que de acuerdo a Castroverde, se le debe prestar mayor atención.

Modus operandi por región

Pitti destacó que el ensañamiento criminal se manifiesta de forma distinta según la geografía del país, citando investigaciones locales de los especialistas e investigadores como Marquelda Montenegro:

Panamá y Colón: Predominan los femicidios perpetrados con armas de fuego.

Provincias del interior: Son más comunes los ataques con armas blancas, los casos de mujeres quemadas o desaparecidas.

Provincia de Chiriquí: Se registran escenarios donde las víctimas sufren agresión sexual antes de ser asesinadas, y sus cuerpos reciben un trato denigrante que refleja un profundo odio hacia la mujer.

La especialista enfatizó que el femicidio es el desenlace de una cadena de abusos previos que incluye la violencia psicológica, económica, patrimonial y el abuso sexual contra niñas y adolescentes dentro del propio hogar. “Para prevenir el femicidio necesitamos prevenir todos los tipos de violencia”, sentenció.

Armas oficiales y rendición de cuentas pública

Tanto Pittí, como Castroverde, coinciden en que la atención pública suele enfocarse erróneamente en cuestionar las decisiones de la víctima en lugar de analizar la responsabilidad estructural del agresor. Respecto al reciente homicidio de la funcionaria judicial, Castroverde cuestionó con firmeza el origen del arma utilizada.

“Los signos de interrogación siempre se colocan sobre la conducta y las decisiones de la mujer”, afirma Castroverde. “¿Por qué no estamos examinando qué pasó con un hombre que portaba un arma de reglamento, con un permiso legítimo, y la usó para matar?”.

La exfiscal apunta a la necesidad urgente de que las instituciones de seguridad realicen una revisión interna sobre cómo sus unidades activas manejan las disputas domésticas, en lugar de descartar estos sucesos como simples incidentes aislados.

Maruquel Castroverde. Archivo

El peligro oculto tras la denuncia

Una de las dinámicas más complejas explicadas por las especialistas es el riesgo que corren las víctimas al romper el silencio. Contrario a la creencia popular de que “las mujeres no denuncian porque no quieren”, la realidad es que el acto de denunciar desafía al agresor y suele detonar una respuesta de ira extrema.

“Al verse descubierto, el agresor puede ir con más fuerza en contra de la mujer. Por eso es vital que la víctima no solo acuda al sistema judicial, sino que antes se apoye en sus círculos más cercanos: familiares, amistades e incluso compañeros de trabajo que puedan blindarla y protegerla en ese momento crítico”, recomendó Pitti.

‘En problemas de marido y mujer’

El llamado de atención también se extiende a los ciudadanos y vecinos que presencian o escuchan situaciones de maltrato. La sociedad panameña enfrenta la urgencia de erradicar frases justificadoras como “en problemas de marido y mujer nadie se meter”, pensamientos que impiden actuar con sensatez y empatía.

La recomendación principal para el entorno social de las víctimas es romper el aislamiento, aprender a escuchar, creerle a las víctimas desde el primer momento y denunciar de manera oportuna ante las autoridades competentes para intervenir antes de que la violencia escale a una tragedia irreparable.

Ministerio Público. Foto: Archivo

Guía de auxilio: Las alarmas que debes encender a tiempo

Las expertas recomiendan identificar estas señales en cada relación antes de que sea tarde:

Alerta Verde: Conductas de control basadas en un supuesto amor (Prestar atención. Se normaliza, pero es peligroso)

Control de la vestimenta : Critica tu ropa o te exige cambiarte.

Revisión del celular : Exige tus contraseñas y revisa tus mensajes.

Aislamiento social : Te aleja de tus amigos y familiares.

Celos constantes : Te acusa de coquetear sin motivo alguno.

Humillación pública: Hace bromas hirientes sobre ti ante otros.

⚠️ Alerta Amarilla: Violencia psicológica y verbal (Peligro)

Destrucción de objetos : Rompe tus cosas durante una discusión.

Amenazas directas : Dice que se hará daño o te dañará si lo dejas.

Manoseo agresivo : Caricias fuertes o tirones que causan dolor.

Descalificación total : Te hace sentir culpable de su violencia.

Control económico: Maneja tu dinero o te prohíbe trabajar.

🔴 Alerta Roja: Violencia física (Riesgo inminente de muerte)

Empujones y bofetadas : Cualquier contacto físico violento.

Amenazas con armas : Uso de cuchillos, objetos o armas de fuego.

Aislamiento total : Te encierra o te quita las llaves de casa.

Intento de asfixia: Presión en el cuello o rostro.

Pasos Vitales Antes de Denunciar

Presentar una denuncia formal o anunciar una separación desafía el control del agresor, lo que a menudo desencadena una respuesta de ira extrema y retaliación. Si usted o alguien que conoce se está preparando para denunciar a un maltratador, Castroverde recomienda ejecutar estos pasos de seguridad vitales:

Asegure una red de apoyo: Informe a familiares de confianza, amigos o compañeros de trabajo sobre su decisión para que puedan monitorear su ubicación y protegerla.

Resguarde documentación clave: Guarde sus cédulas de identidad, los certificados de nacimiento de sus hijos, escrituras y documentos financieros en un lugar seguro fuera del hogar.

Prepare un bolso de emergencia: Esconda una maleta con ropa básica, medicamentos esenciales, llaves y dinero en efectivo por si necesita huir de inmediato.

Establezca una señal de auxilio secreta: Acuerde una palabra clave o un emoji específico con un vecino o familiar que signifique: “llame a la policía a mi casa inmediatamente”.

Documente evidencias de forma privada: Guarde un registro seguro de mensajes de texto amenazantes, correos electrónicos o fotos de lesiones físicas en una cuenta de la nube a la que su pareja no tenga acceso.

Evite confrontaciones antes de salir: No discuta sobre sus planes legales o su intención de marcharse mientras comparta el mismo espacio físico con el agresor.

Líneas Telefónicas de Emergencia Nacional en Panamá

Si está experimentando una situación de violencia o sospecha que alguien cercano está en peligro, comuníquese de inmediato con estas líneas para recibir orientación, protección legal y asistencia psicológica: