Este año la Policía Nacional ha decomisado cerca de 44 toneladas de droga

A 10 días de concluir el año, la Policía Nacional informó que en este 2025 ha decomisado 44,795 paquetes con droga (cerca de 44 toneladas), en diferentes operativos a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte de la entidad, estas incautaciones se registraron tras realizar 19,324 diligencias de allanamiento, en coordinación con el Ministerio Público.

La Policía detalló que la mayoría de los decomisos de sustancias ilícitas se dieron en vehículos con doble fondo y contenedores en puertos ubicados en el Atlántico y el Pacífico panameño.

Por otro lado, se informó que en este 2025, se ha aprehendido a 62,038 personas por diversos delitos, entre ellos 381 por homicidio y 14,512 por faltas administrativas.