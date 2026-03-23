Este es el portaaviones y el destructor de Estados Unidos que llegarán a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El portaaviones estará anclado en aguas abiertas y el buque en el Puerto de Cruceros de Amador, en Ciudad de Panamá.

Con capacidad para transportar hasta 90 aeronaves —entre aviones y helicópteros—, el portaaviones USS Nimitz, de la Armada de Estados Unidos, arribará este domingo 29 de marzo a Panamá.

Lo hará junto al buque destructor USS Gridley. El portaaviones estará anclado en aguas abiertas y el buque en el Puerto de Cruceros de Amador, en ciudad de Panamá, hasta el jueves 2 de abril.

Considerado uno de los mayores portaaviones del mundo, el USS Nimitz opera desde 1968. Fue bautizado en 1972 y su madrina fue Catherine Nimitz, hija del almirante Chester Nimitz.

Mide 333 metros de largo, equivalente a unos tres campos de fútbol. Tiene la capacidad de desplazar unas 100 mil toneladas a 30 nudos.

El Nimitz es el buque insignia del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos.

El Grupo de Ataque del portaaviones también lo integran el DESRON 9, el Ala Aérea Embarcada (CVW) 17 y el USS Gridley.

El buque destructor USS Gridley.

El CVW 17, indicó el Comando Sur, está compuesto por seis escuadrones que operan aviones F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, C-2A Greyhound y MH-60R/S Seahawk.

Estos escuadrones incluyen el Escuadrón Marítimo de Helicópteros (HSM) 73, el Escuadrón de Combate Naval de Helicópteros (HSC) 6, el Escuadrón de Apoyo Logístico de la Flota (VRC) 40, el Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 22, el VFA-137 y el Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 139.

El USS Gridley es un buque tipo destructor que proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas. Entre el USS Nimitz y el USS Gridley pueden transportar a unos 6,000 tripulantes, según el comunicado.

Este despliegue de embarcaciones de combate, indicó el Comando Sur, forma parte del Southern Seas 2026.

Zarparon el pasado 12 de marzo desde la costa oeste de Estados Unidos y navegarán el estrecho de Magallanes para “reposicionarse en su nuevo puerto base en la costa este de Estados Unidos el 20 de junio de este año”.

Este recorrido incluye países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, según la información oficial.

El portaaviones USS Nimitz, de la Armada de Estados Unidos. Cortesía

“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestros países socios en el ámbito marítimo”, dijo el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales estadounidenses de la Cuarta Flota.

“Despliegues como este demuestran nuestro firme compromiso de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un claro ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, fomentar la confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, agregó.

El portaaviones USS Nimitz, de la Armada de Estados Unidos. Cortesía

El Comando Sur explicó que el Southern Seas 2026 marca la undécima edición de este ejercicio en la región desde 2007. Al igual que los despliegues anteriores, Southern Seas 2026 “fomentará la buena voluntad, fortalecerá las alianzas marítimas, contrarrestará las amenazas y consolidará nuestro equipo”.

El portaaviones estará anclado en aguas abiertas y el buque destructor en el Puerto de Cruceros de Amador, en ciudad de Panamá https://t.co/68kNuOq1Rl pic.twitter.com/P1Nq8onQJ6 — La Prensa Panamá (@prensacom) March 23, 2026

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS 2025), impulsada por Donald Trump, publicada en noviembre de 2025, redefine el hemisferio como prioridad, busca contener a rivales globales y alinear la región bajo intereses económicos, políticos y estratégicos.