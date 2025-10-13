Bomberos: parte de una grúa cae sobre los estacionamientos próximos a un centro comercial en Calle 50

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó la mañana de este lunes 13 de octubre del desplome de una estructura metálica sobre los estacionamientos que están próximo a un centro comercial ubicado en Calle 50.

Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos, informó que el incidente se dio cuando parte de una grúa de soporte, de una construcción que está al lado del centro comercial, cayó en unos estacionamientos que están próximos a un banco privado.

“Hay daños estructurales y a varios vehículos. No hay personas heridas hasta el momento”, afirmó Delgado, quien explicó que el personal de rescate revisó los pisos que fueron afectados por el impacto de la grúa metálica.

Agregó que el edificio en construcción, de donde se desplomó la grúa de soporte, no está ocupado y que se procedió a verificar que el personal que trabaja en la obra esté bien.

Para esta emergencia acudieron agentes de las estaciones de Bomberos de Calidonia y Carrasquilla.

Información en desarrollo…

Esta información fue modificada a las 12:30 p.m. de este lunes 13 de octubre de 2025. Inicialmente se informó que la estructura metálica cayó sobre los estacionamientos del centro comercial Soho Mall en Calle 50. Lo correcto es que la estructura metálica cayó en la parte posterior del centro comercial, en los estacionamientos próximos a un banco privado.