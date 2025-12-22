Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses tendrá una audiencia de revisión de la medida cautelar de detención preventiva que le fue aplicada dentro de la investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

En la audiencia que se realizará este martes a las 4:00 p.m. la defensa pedirá a un juez de garantías revisar la medida cautelar de detención preventiva que le fue aplicada el pasado mes de julio por la jueza de garantías Marisol Ortiz y confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones el pasado 17 de julio.

Meneses también está imputado por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, por hechos presuntamente cometidos cuando ejercía el cargo de director del Ifarhu, al permitir entre los años 2021 y 2023 el uso de fondos públicos sin cumplir con las normas y principios para lo cual fue creada dicha entidad.

Fiscal Superior Anticorrupción Azucena Del Rosario Aizpurua Chavarría participa la investigación de los auxilios económicos. Foto: LP / Alexander Arosemena

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la línea de investigación en el caso de peculado se centra en que otorgó los auxilios económicos a personas con alta solvencia económica y en otros casos para estudiar carreras que se imparten en Panamá.

El Ministerio Público ha establecido que el otorgamiento de auxilios económicos por parte del Ifarhu se sustenta en que se debe otorgar a personas con escasos recursos económicos, que la carrera a estudiar no se imparte en Panamá y que sea prioritaria para el desarrollo socioeconómico del país.

Según la investigación de la Fiscalía, Meneses violentó el espíritu de los programas destinados por el Ifarhu para ayudar a personas con necesidades económicas.

Además, la investigación reveló que Meneses recibió en sus cuentas bancarias fondos de terceros luego de haber otorgado auxilios económicos a un grupo determinado de beneficiarios.

Por los cargos de peculado y corrupción de servidores públicos, la Fiscalía solicitó la aplicación de una medida cautelar de detención provisional, pero los jueces de garantías decidieron aplicarle medidas de reporte periódico, impedimento de salida del país y no acercarse al Ifarhu, medidas que fueron criticadas por la fiscalía, al considerarlas insuficientes para lograr una investigación efectiva.

En la actualidad, Meneses permanece detenido provisionalmente en La Nueva Joya.

Por este caso hay un total de 22 personas imputadas por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos entregados por el Ifarhu en concepto de auxilios económicos.

La fiscalía también logró que este caso fuese declarado como causa compleja por un juez de garantías para extender el plazo de investigación.

La Fiscalía aduce que aún se mantiene por verificar un listado de aproximadamente 1,000 auxilios económicos entregados por el Ifarhu en la administración de Meneses.