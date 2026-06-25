Panamá, 25 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Exdirector del Ifarhu cumplirá ocho años de prisión por caso de auxilios económicos

    La investigación penal se inició a raíz de un informa de auditoría que reveló anomalías en el otorgamiento de auxilios económicos.

    Juan Manuel Díaz
    Exdirector del Ifarhu cumplirá ocho años de prisión por caso de auxilios económicos
    Samuel Buitrago, miembro del PRD, fue director del Ifarhu en un periodo del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). Foto: Captura de pantalla

    El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Samuel Buitrago (2004-2009), deberá cumplir la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta en primera instancia, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara una solicitud de aclaración sobre la decisión que mantuvo en firme esa condena.

    A través del Edicto N.° 542, fijado en el juzgado, se notificó a las partes la decisión adoptada por unanimidad por los magistrados de la Sala Penal.

    Los magistrados también rechazaron una solicitud presentada por la defensa de Buitrago para dejar sin efecto la resolución que mantuvo las medidas cautelares impuestas durante la investigación seguida en su contra.

    Este era el último recurso penal del que disponía Buitrago para impugnar la condena por el delito de peculado. Con esta decisión, la Sala Penal deja en firme la Sentencia N.° 19, del 3 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que negó el recurso de casación y ratificó la pena de prisión.

    La investigación contra Buitrago se inició en 2011, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República detectara irregularidades en la asignación de auxilios económicos por un monto de 155 mil dólares.

    Las pesquisas del Ministerio Público determinaron que el exdirector autorizó desembolsos para becas de posgrado a beneficiarios que no cumplían con los requisitos legales mínimos. Además, se detectaron expedientes con documentación incompleta o, en algunos casos, inexistente.

    Exdirector del Ifarhu cumplirá ocho años de prisión por caso de auxilios económicos
    La Fiscalía Anticorrupción inspeccionó el Ifarhu por el caso de los auxilios económicos.

    Durante la fase de instrucción, en 2012, Buitrago admitió haber firmado los pagos correspondientes a los 16 casos específicos que sustentaron la acusación, aunque sostuvo que los auxilios económicos se ajustaban a la normativa de la institución.

    La fiscalía investigó a 32 personas como presuntos beneficiarios de los auxilios irregulares, pero solo formuló cargos contra 15, algunos de los cuales posteriormente fueron exonerados de responsabilidad penal.

    La asignación de auxilios económicos por parte del Ifarhu también ha dado lugar a investigaciones contra Bernardo Meneses, otro exdirector de la entidad, quien, según una auditoría de la Contraloría General de la República, habría administrado de forma irregular la entrega de estos beneficios.

    Meneses permanece detenido en el centro penitenciario La Nueva Joya, acusado de la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, peculado y enriquecimiento injustificado.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Última Hora

    • 22:45 Carlos III dejará de utilizar el Palacio de Buckingham como residencia oficial Leer más
    • 22:33 Ecuador firma una remontada inédita ante Alemania y pasa a dieciseisavos Leer más
    • 22:30 Un ‘esfuerzo colectivo masivo’: la ayuda internacional rumbo a Venezuela tras los devastadores terremotos Leer más
    • 22:25 Exdirector del Ifarhu cumplirá ocho años de prisión por caso de auxilios económicos Leer más
    • 22:24 Costa de Marfil certifica su pase a costa del sueño de la debutante Curazao Leer más
    • 22:07 Previa: Países Bajos expone su invicto histórico ante una Túnez que apela al orgullo Leer más
    • 21:52 Ejército de Israel abate a seis milicianos de Hizbulá en el sur del Líbano Leer más
    • 21:40 Panamá fortalece la pesca deportiva y refuerza la protección de los peces vela y marlines Leer más
    • 21:04 Fuerzas navales de 17 naciones se encuentran en Panamá para enfrentar amenazas transnacionales Leer más
    • 20:58 Tchouaméni: ‘Con Haaland cualquier error se paga muy caro’ Leer más