Panamá, 19 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fiscalía Anticorrupción

    Caso PASE-U: Fiscalía investiga irregularidades en becas y aprehende exdirector regional del Ifarhu

    Juan Manuel Díaz
    Caso PASE-U: Fiscalía investiga irregularidades en becas y aprehende exdirector regional del Ifarhu
    Aprehensión de un exfuncionario del IFARHU y un comerciante durante operativos por presunto caso peculado a través del PASE-U. Cortesía.

    El exdirector de la agencia regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este y un comerciante fueron aprehendidos por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta vinculación al delito de peculado en perjuicio del Programa de Asistencia Social Educativa-Universal (PASE-U).

    +info

    Condenan a implicados en fraude a través del Pase-U del Ifarhu y los obligan al pago de indemnización por $129 milMinisterio Público, tras la pista de fraudes masivos con PASE-U en perjuicio de IfarhuCaso Ifarhu: juez imputa a nueve personas por apropiación de fondos asignados al PASE-U

    Durante una operación realizada en la mañana de este miércoles, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos en Nuevo Tocumen y Brisas Norte donde se ubicó a los presuntos implicados en un caso de malversación de fondos públicos por un monto de $145 mil 265.

    La Fiscalía Anticorrupción inició las pesquisas de este caso en el año 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la aportación de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual reflejó la existencia de irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social, que correspondían a los programas de becas del Ifarhu y del Programa de Asistencia Social Educativa - Universal (Pase-U) que se manejaban en la sede regional de Panamá Este.

    Caso PASE-U: Fiscalía investiga irregularidades en becas y aprehende exdirector regional del Ifarhu
    Caso de aprehendidos por peculado en PASE-U

    De acuerdo con la investigación, los cheques fueron endosados a nombre de comerciantes propietarios de establecimientos comerciales y no de los beneficiarios de las becas.

    En febrero de 2025, la Fiscalía logró la condena por 48 y 60 meses de prisión para cinco personas implicadas por su participación en la creación de perfiles y el cambio de número PIN de beneficiarios del Pase-U, fondos que posteriormente eran canjeados en comercios locales de manera ilícita.

    Caso PASE-U: Fiscalía investiga irregularidades en becas y aprehende exdirector regional del Ifarhu
    Funcionarios del Ministerio Público durante los allanamientos. Cortesía.

    En este caso, la fiscalía logró establecer la existencia de un patrón para vulnerar el PIN de seguridad al que está sujeta la transferencia digital, permitiendo el uso indebido de los fondos asignados por el Ifarhu a los estudiantes para realizar compras en comercios y minisúpers.

    Luego, en abril de ese mismo año, se logró la imputación de cargos a otras 16 personas también presuntamente implicadas en un esquema para la sustracción de fondos entregados por el Ifarhu a través del PASE-U.

    El Ministerio Público mantiene en trámite varias investigaciones relacionadas con estafas y fraudes en el pago del PASE-U. En mayo de 2024, nueve personas fueron imputadas por este delito, en su mayoría dueños de locales comerciales de origen chino.

    El Ministerio Público logró establecer que una de las funcionarias bajo investigación pudo haber alterado hasta siete mil PIN del PASE-U, cuyos fondos fueron desviados a terceros.

    El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, mantiene varias investigaciones en curso por presuntamente haber entregado becas a personas con alto poder adquisitivo y sin haber cumplido con las evaluaciones necesarias para el otorgamiento de estos beneficios.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Becas 2026: el Ifarhu anunciará en abril el cronograma para entrega de documentos. Leer más
    • Lugares de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 19 de marzo. Leer más
    • PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago. Leer más
    • Panamá cae ante Costa Rica en Premundial Sub-17. Leer más
    • Tribunal de Cuentas condena a Cucalón y Salerno a pagar $4.4 millones por lesión patrimonial. Leer más
    • Lotería Fiscal 2026: estas son las facturas válidas para participar en próximo sorteo. Leer más
    • Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi debe enfrentar juicio. Leer más