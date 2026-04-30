Panamá, 30 de abril del 2026

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    Operación Pupitre

    Exfuncionarios del Meduca bajo investigación por manejo irregular de fondos escolares

    Juan Manuel Díaz
    Exfuncionarios del Meduca bajo investigación por manejo irregular de fondos escolares
    Aprehenden a tres por presunto desvío de fondos en el IPT Don Bosco. Foto/Cortesía

    Funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción informaron sobre la aprehensión de dos exfuncionarios del Ministerio de Educación (Meduca) y un particular por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Instituto Politécnico Don Bosco (IPT), ubicado en el corregimiento del mismo nombre.

    +info

    Meduca detecta red de funcionarios implicados en falsificación de diplomas y presenta denuncia en el MPFiscalía llega a Meduca para investigar caso de diplomas falsos

    Se trata de una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta malversación de $124 mil provenientes de matrículas, bienestar estudiantil e ingresos de autogestión del IPT Don Bosco.

    Entre los aprehendidos en la denominada Operación Pupitre se encuentran exdirectivos del plantel educativo que tenían a su cargo la administración de los fondos. La investigación se inició a raíz de una denuncia sobre irregularidades en el manejo de los recursos asignados a esa entidad.

    Las anomalías fueron detectadas entre los años 2020 y 2021, cuando los fondos recibidos en concepto de matrícula y bienestar estudiantil debían destinarse a actividades y pequeñas obras dentro del centro educativo.

    Los tres aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías para la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

    Este no es el único caso investigado por las fiscalías anticorrupción relacionado con el Meduca. Actualmente, se desarrollan otras pesquisas vinculadas a la falsificación de diplomas presentados por docentes en los concursos de nombramientos para el año lectivo 2026.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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