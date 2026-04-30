Exfuncionarios del Meduca bajo investigación por manejo irregular de fondos escolares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción informaron sobre la aprehensión de dos exfuncionarios del Ministerio de Educación (Meduca) y un particular por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Instituto Politécnico Don Bosco (IPT), ubicado en el corregimiento del mismo nombre.

Se trata de una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta malversación de $124 mil provenientes de matrículas, bienestar estudiantil e ingresos de autogestión del IPT Don Bosco.

Entre los aprehendidos en la denominada Operación Pupitre se encuentran exdirectivos del plantel educativo que tenían a su cargo la administración de los fondos. La investigación se inició a raíz de una denuncia sobre irregularidades en el manejo de los recursos asignados a esa entidad.

Las anomalías fueron detectadas entre los años 2020 y 2021, cuando los fondos recibidos en concepto de matrícula y bienestar estudiantil debían destinarse a actividades y pequeñas obras dentro del centro educativo.

Aprehenden a exfuncionarios de IPT Don Bosco.



Video: Cortesíahttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/FZi2DuK978 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026

Los tres aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías para la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Este no es el único caso investigado por las fiscalías anticorrupción relacionado con el Meduca. Actualmente, se desarrollan otras pesquisas vinculadas a la falsificación de diplomas presentados por docentes en los concursos de nombramientos para el año lectivo 2026.