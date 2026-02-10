Panamá, 10 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INVESTIGAN LAS CAUSAS

    Explosión en el área de caldera del Hospital Santo Tomás no deja heridos

    Bomberos atendieron una explosión en el área de la caldera del Hospital Santo Tomás. No se reportaron heridos y se inició una investigación.

    Getzalette Reyes
    Explosión en el área de caldera del Hospital Santo Tomás no deja heridos
    Bomberos atienden la explosión el Santo Tomás. Cortesía/Bomberos

    Unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron la mañana de este martes 10 de febrero un incidente registrado en el Hospital Santo Tomás, luego de reportarse una explosión en el área de la caldera, que ocasionó daños considerables en la infraestructura del lugar.

    El capitán Luis Joseph informó que, al llegar al sitio, el personal operativo realizó de inmediato una evaluación de seguridad, confirmando afectaciones visibles en la estructura de la caldera. Como medida preventiva, se procedió a asegurar el área y restringir el acceso, con el fin de evitar riesgos adicionales y salvaguardar la integridad del personal hospitalario y de terceros, indicaron los bomberos.

    Explosión en el área de caldera del Hospital Santo Tomás no deja heridos
    Bomberos atienden la explosión el Santo Tomás. Cortesía/Bomberos

    Ante las características del suceso, se solicitó la intervención del equipo especializado de investigación del BCBRP, que realizará las diligencias técnicas correspondientes para determinar las causas de la explosión y evaluar las condiciones del área afectada.

    De acuerdo con información preliminar proporcionada por el capitán Joseph, no se reportaron personas lesionadas como resultado del incidente.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más