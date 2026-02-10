Explosión en el área de caldera del Hospital Santo Tomás no deja heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Bomberos atendieron una explosión en el área de la caldera del Hospital Santo Tomás. No se reportaron heridos y se inició una investigación.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron la mañana de este martes 10 de febrero un incidente registrado en el Hospital Santo Tomás, luego de reportarse una explosión en el área de la caldera, que ocasionó daños considerables en la infraestructura del lugar.

El capitán Luis Joseph informó que, al llegar al sitio, el personal operativo realizó de inmediato una evaluación de seguridad, confirmando afectaciones visibles en la estructura de la caldera. Como medida preventiva, se procedió a asegurar el área y restringir el acceso, con el fin de evitar riesgos adicionales y salvaguardar la integridad del personal hospitalario y de terceros, indicaron los bomberos.

Bomberos atienden la explosión el Santo Tomás. Cortesía/Bomberos

Ante las características del suceso, se solicitó la intervención del equipo especializado de investigación del BCBRP, que realizará las diligencias técnicas correspondientes para determinar las causas de la explosión y evaluar las condiciones del área afectada.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por el capitán Joseph, no se reportaron personas lesionadas como resultado del incidente.