    Explosión en edificio de Río Abajo deja una mujer con quemaduras

    José González Pinilla
    Ocurrió en un edificio en calle tercera Río Abajo.

    Una mujer de aproximadamente 52 años de edad sufrió quemaduras de segundo grado tras una explosión en el piso 10 de un edificio en Río Abajo.

    El Cuerpo de Bomberos informó que el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. de este lunes 8 de septiembre por una posible fuga de gas.

    La víctima fue atendida por paramédicos del Sume 911 y trasladada a un centro médico.

    Por seguridad, los residentes fueron desalojados del inmueble, ubicado en calle tercera.

    La situación quedó bajo control y se investigan las causas, indicó el coronel Ángel Delgado.

