Panamá, 27 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EMBARACIÓN

    Explosión en el Puerto de Vacamonte deja un muerto

    José González Pinilla
    Así quedó la embarcación tras la explosión en el Puerto de Vacamonte. Cortesía

    Una persona murió la mañana de este sábado 27 de septiembre tras una explosión registrada a bordo de la embarcación Mariscos 12, mientras era reparada en el Puerto de Vacamonte, en el distrito de Arraiján.

    El estallido ocurrió durante trabajos de mantenimiento, según los primeros reportes de testigos en el muelle, quienes describieron una fuerte detonación que alarmó a trabajadores y pescadores de la zona.

    Personal de emergencia y autoridades marítimas acudieron al sitio para controlar la situación y recabar indicios que permitan esclarecer las causas del accidente.

    Hasta el momento no se habían confirmado otras personas heridas ni detalles sobre la identidad de la víctima.

    Las investigaciones continúan para determinar qué provocó la explosión en la nave pesquera.

    José González Pinilla

    Editor


