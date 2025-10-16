Panamá, 16 de octubre del 2025

    Bomberos

    Explosión en un edificio en la Vía Ricardo J. Alfaro, en el sector de El Bosque, deja tres heridos

    Henry Cárdenas P.
    Explosión en un edificio en la Vía Ricardo J. Alfaro, en el sector de El Bosque, deja tres heridos
    Los Bomberos iniciaron las investigaciones para determinar las posibles causas de la explosión. Cortesía

    En horas de la madrugada de este jueves 16 de octubre se registró la explosión en un apartamento en el edificio Alsacia Towers, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro, informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

    Ángel Delgado, de los Bomberos, adelantó que entre las personas heridas están una mujer de 62 años, con quemaduras en el 40% de su cuerpo, un menor de 9 años de edad y una mujer de 37 años, quien está en condición crítica, con el 70% de su cuerpo afectado.

    Delgado informó que el edificio, de unos 15 pisos, fue evacuado y que personal de la entidad acordonó el lugar para empezar las investigaciones de las posibles causas de la explosión.

    El edificio está cerca de la entrada del sector de El Bosque y forma parte de un residencial de apartamentos de tres torres.

    Delgado dijo que la llamada de emergencia la recibieron cerca de las 3:15 a.m. y que la explosión en el piso 13 de la Torre 1.

    Se informó que las personas heridas fueron atendidas en el sitio por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias y posteriormente trasladadas a centros hospitalarios.

    El área fue evacuada preventivamente mientras las unidades especializadas realizaban labores de verificación para descartar riesgos adicionales.

    De igual forma, funcionarios del Ministerio Público llegó al lugar para realizar las respectivas inspecciones del hecho.

    Una vez concluyan todas las verificaciones e inspecciones se permitirá el ingreso de los residentes sus apartamentos en la Torre 1. Los residentes de las otras dos torres ya pudieron ingresar.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

