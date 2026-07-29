Extraditan desde Colombia a presunto cabecilla de la pandilla Kill The Nasty

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jorge Antonio Zurita era requerido por presuntos nexos con pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos.

Jorge Antonio Zurita, uno de los presuntos cabecillas de la pandilla Kill The Nasty, señalada por las autoridades por su supuesta participación en la contaminación de contenedores con droga con destino a Europa y Estados Unidos, fue extraditado desde Colombia, donde presuntamente mantenía operaciones en el departamento de Antioquia.

Zurita, conocido con el alias de Gordo Pibe, llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo custodia de agentes de Interpol, tras ser capturado en Colombia. Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Drogas.

Según las autoridades, Zurita permanecía prófugo desde 2023, cuando un operativo policial permitió la captura de varios integrantes de Kill The Nasty, lo que lo llevó a abandonar el país.

Las investigaciones también lo vinculan con un presunto esquema de blanqueo de capitales mediante empresas fachada, entre ellas una agencia de turismo registrada en Antioquia, Colombia. De acuerdo con las autoridades, esa actividad fue clave para rastrear su ubicación y establecer sus presuntos vínculos con organizaciones que controlan rutas internacionales del narcotráfico.

Los investigadores sostienen que Zurita era un facilitador de alianzas con grupos criminales colombianos, a los que proporcionaba contactos en Panamá para la movilización de cargamentos de droga.

Además, se presume que la agencia de turismo que administraba en Colombia era utilizada como fachada para ocultar operaciones de blanqueo de capitales y dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas.

Las autoridades también le atribuyen vínculos con Héctor Moisés Murillo Barberena, uno de los reclusos trasladados al Centro Penitenciario de Coiba tras detectarse que presuntamente mantenía comunicaciones relacionadas con el tráfico de drogas mediante contenedores. Murillo Barberena cumple una condena de 10 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

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De acuerdo con las investigaciones, la fragmentación de la pandilla Kill The Nasty dio origen a nuevos grupos delictivos, entre ellos Cien por Ciento Puros, San Pistola y San 23.