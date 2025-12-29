Extranjeros piden más tiempo para actualizar datos en Migración

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este lunes se observaron largas filas de extranjeros en las afueras del Servicio Nacional de Migración.

La Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá (Arena) solicitó al Servicio Nacional de Migración la ampliación del plazo para la actualización del cambio de residencia de extranjeros, ante la congestión que se ha registrado en las oficinas migratorias en los últimos días.

La organización explicó que el alto número de personas que debe cumplir con este trámite ha generado largas filas en las instalaciones del Servicio Nacional de Migración, situación que se ha visto agravada por la temporada festiva de fin de año y la elevada afluencia de extranjeros que buscan regularizar su información.

Desde hace varios días, se observa una mayor cantidad de personas formando filas en los alrededores de la sede del Servicio Nacional de Migración para actualizar sus datos de residencia.

Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá advirtió que muchos extranjeros enfrentan dificultades para acudir a tiempo debido a que sus empleadores no siempre otorgan los permisos laborales necesarios durante estas fechas.

Los extranjeros deben actualizar su dirección de residencia y llevar los soportes al Servicio Nacional de Migración. LP/Isaac Ortega

Ante este escenario, solicitaron a través de un comunicado al director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica, que se considere la extensión de la moratoria, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del trámite y evitar mayores inconvenientes en la atención al público.

Actualmente, el Servicio Nacional de Migración mantiene vigente una moratoria para el trámite de cambio de residencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Durante este período, los extranjeros deben actualizar su información presentando documentación que varía según el tipo de residencia, ya sea en propiedad propia o alquilada, incluyendo contratos de alquiler o arrendamiento o escrituras notariadas, copia del carnet de residente y recibos de servicios públicos.

Arena reiteró su llamado a las autoridades para que se adopten medidas que permitan un proceso más ordenado y accesible, considerando el volumen de personas que aún deben cumplir con esta obligación administrativa.

Los extranjeros que no actualicen sus datos pueden ser multados con hasta $100. LP/Isaac Ortega

El pasado 25 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migración anunció que comenzaría a aplicar de forma estricta el artículo 313 del Decreto Ejecutivo No. 320 de 2008, el cual obliga a los extranjeros con residencia en Panamá a actualizar su domicilio dentro de un plazo de 30 días después de cualquier cambio de dirección.

Aunque la norma ya estaba vigente, el comunicado aclaró que, una vez concluida la moratoria, se impondrán sanciones a quienes incumplan, que incluyen una multa de $100.00 por no reportar el cambio de dirección y, en casos de reincidencia, la cancelación del estatus migratorio e incluso la deportación en una tercera omisión.