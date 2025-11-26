Fallo de la Corte Suprema exige prueba idónea y devuelve al Ministerio Público investigación por peculado contra Raúl Pineda

Exclusivo Suscriptores

La Corte Suprema de Justicia, una vez más, aplicó el criterio de falta de prueba idónea y devolvió al Ministerio Público la investigación por presunta falsificación y peculado en la que se menciona al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda.

Se trata de una denuncia presentada por el excontralor Federico Humbert, quien, tras una auditoría, detectó la emisión de 15 cheques por parte de la Asamblea Nacional (AN) para el pago de servicios profesionales que fueron depositados o cambiados después del fallecimiento de sus beneficiarios.

De acuerdo con la auditoría, algunos de los cheques fueron retirados en la Dirección de Tesorería de la AN por una asistente administrativa, y los formularios utilizados para ello estaban vinculados a la lista de trámites de Pineda.

El Ministerio Público dispuso la ruptura procesal del caso tras conocer la posible vinculación del diputado con las anomalías denunciadas por Humbert.

Sin embargo, el Pleno de la Corte, con ponencia de la magistrada Miriam Cheng Rosas y de manera unánime, decidió devolver la denuncia al Ministerio Público, ya que —de acuerdo con el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal— no se satisface el requerimiento de prueba idónea. El fallo señala que no se presentó una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, ni del lugar y tiempo en que habría ocurrido.

El fallo también advierte que la simple mención de un diputado en una investigación penal no origina su remisión inmediata a la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, los magistrados concluyen que solo corresponderá enviar el expediente cuando la fiscalía haya recopilado elementos suficientes que, más allá de sugerir una posible conducta ilícita, establezcan de manera directa y fehaciente la conexión del miembro de la Asamblea Nacional con el hecho investigado.

Según los magistrados, este criterio se vincula con dos aspectos: la competencia para investigar a los diputados y la necesidad de contar con elementos que los relacionen con el supuesto delito. Además, precisan que, conforme al artículo 488 citado, si la denuncia o querella no reúne los requisitos para su calificación, debe ser rechazada de plano.

En este caso, el Pleno concluyó que no existe ningún indicio que vincule al diputado con un hecho punible más allá de la noticia criminal, por lo que la denuncia carece de la idoneidad probatoria exigida por la ley.

Pineda mantiene en trámite una segunda investigación por la presunta comisión de blanqueo de capitales en la operación Jericó, en la que fue detenido su hijo, Abraham Rico Pineda.

El 3 de diciembre de 2024, el Ministerio Público presentó ante la Corte una ampliación de las sumarias del caso Jericó, en la que mencionó la presunta implicación del diputado Raúl Pineda, padre de Abraham Rico Pineda. Las sumarias incluyen transcripciones de conversaciones telefónicas relacionadas con actividades de blanqueo de capitales.

La operación Jericó, adelantada por la Fiscalía de Drogas, desmanteló una red criminal dedicada al tráfico de drogas procedente de Colombia. El grupo utilizaba embarcaciones para trasladar la droga hasta la provincia de Darién, desde donde era movida por “mochileros” hasta puntos de conexión con carreteras rumbo a Chepo y luego a la ciudad de Panamá.

Posteriormente, la droga era ocultada en talleres de mecánica, donde se colocaba en dobles fondos de vehículos adaptados para ese fin. Según las investigaciones, la red utilizó como fachada la empresa Servicios Múltiples Rama, con la que habría blanqueado dinero procedente de la actividad ilegal.

La fiscalía logró congelar varias cuentas bancarias pertenecientes a Servicios Múltiples Rama y a Abraham Rico Pineda, quien permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer. También se cautelaron apartamentos de lujo y autos utilizados por el grupo criminal.

Por este caso aún permanecen prófugas varias personas que no han podido ser ubicadas. La operación Jericó, iniciada el 30 de junio de 2023, ha permitido la detención de 37 personas vinculadas a la red y el decomiso de tres toneladas de droga.