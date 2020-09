Familiares de Pany Pérez presentan querella contra ‘Foco Panamá’; exigen 30 mil dólares

Una querella penal contra el medio digital Foco Panamá fue presentada este miércoles 23 de septiembre de 2020 ante la sección de atención primaria del Ministerio Público.

La acción fue interpuesta por el abogado Rodney Saavedra Navarro, en representación de Luis Pérez, hijo del dirigente del oficialista Partido Revolucionario Democrático y exalcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio Pany Pérez (Q.E.P.D.).

Saavedra Navarro dijo que la acción legal, por la supuesta comisión del delito de calumnia e injuria, tiene su origen en una publicación que hizo Foco Panamá en su cuenta de Twitter, el 18 de septiembre pasado, donde hacen referencia del político quien murió en marzo pasado.

El tuit se titula: El sueldo fantasma; este mensaje está acompañado de una imagen de Pérez, donde se señala que éste aparecía en la planilla de la Presidencia, a pesar de su deceso.

Según consta en la querella, exigen una cuantía para la reparación de los daños de 30 mil dólares, más los gastos y costas que generen del proceso.

“Nadie tiene derecho a vilipendiar la imagen de una persona fallecida”, comentó el abogado.

En tanto, Luis Pérez afirmó que la presentación de esta acción legal “era importante, no solo para la salud emocional de la familia, sino para rendirle honor a mi papá”. Aseguró que no se ha cobrado “ni un solo centavo de esta planilla”. Agregó que la familia no permitirá que se siga usando la imagen de su padre para publicaciones “temerarias y confusas”.

Para sustentar la querella, el abogado detalló que se presentó una constancia notarial donde se acredita de la publicación hecha el 18 de septiembre, una copia del tuit de la cuenta de Foco Panamá, el certificado de defunción de Pérez y el informe de validación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información donde dice que Pérez no pertenece a la planilla de Presidencia de la República.

Luis Antonio Pérez, hijo del excalde Eudocio Pany Pérez, presenta una denuncia por injuria y calumnia contra el medio de comunicación Foco Panamá.

Habla el abogado Rodney Andrés Saavedra.

Video: Agustín Herrera pic.twitter.com/LagqZWrrpG — La Prensa Panamá (@prensacom) September 23, 2020

Por su parte, Iván Lopera, miembro de Foco Panamá, explicó que ese medio digital descargó la planilla de la Presidencia del mes de agosto donde, efectivamente, estaba incluido el fallecido político.

Luego “bajaron [la planilla] del último mes, pero no la de los meses anteriores [...] borraron mal”, contó.

Lopera dijo que sorprende que los familiares de Pérez no hayan pedido una explicación del tema a la Presidencia, pero que sí hayan presentado una acción legal contra ese medio digital. “Se ataca a los medios de comunicación y no a los verdaderos responsables”, añadió.

En tanto, Mauricio Valenzuela, también de Foco Panamá, indicó que todos los recursos contra ese medio "van a ser respondidos”.