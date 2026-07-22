Familias recibirán los restos de dos víctimas identificadas de la invasión de Estados Unidos a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los restos identificados de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989, serán restituidos oficialmente a sus familiares este martes 22 de julio, durante una ceremonia que se llevará a cabo en el Cementerio Jardín de Paz.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó que el acto se llevará a cabo por una resolución del Ministerio Público (MP) y permitirá a los familiares recibir oficialmente los restos para proceder con su inhumación o traslado, de acuerdo con su voluntad.

Manuel Carol Ojo. Foto/Cortesía

Según se anunció a través de un comunicado, el programa contempla una invocación religiosa, una explicación sobre el proceso científico que permitió la identificación de las víctimas, intervenciones de representantes de los familiares, de la Comisión y del MP, seguida de la restitución oficial de los restos y las exequias.

La identificación de ambas víctimas se logró gracias al trabajo realizado por la Sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como parte de las investigaciones desarrolladas para esclarecer el destino de las personas desaparecidas durante la invasión de 1989.

La Comisión destacó que la restitución de los restos trasciende el cumplimiento de una diligencia judicial y constituye un acto de reconocimiento y dignificación para las víctimas y sus familias, muchas de las cuales esperaron durante décadas conocer el paradero de sus seres queridos.

Según el organismo, la entrega oficial representa una forma de reparación al permitir que los familiares ejerzan su derecho a despedir a sus seres queridos y brindarles una sepultura conforme a sus convicciones y tradiciones. Además, señaló que este proceso contribuye a preservar la memoria de las víctimas como parte del patrimonio histórico y humano de Panamá.

El 20 de diciembre de 1989, tropas de Estados Unidos invadieron Panamá en la denominada Operación Causa Justa, una acción militar destinada a derrocar al general Manuel Antonio Noriega. La ofensiva causó graves daños, particularmente en el barrio de El Chorrillo, y dejó numerosas víctimas.