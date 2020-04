Fiscalía abre una investigación de oficio por la adquisición de botellas de gel alcoholado

SEGUNDA EN MENOS DE UNA SEMANA

El Ministerio Público informó este martes 28 de abril que se comenzó una investigación de oficio por la presunta compra de botellas de gel alcoholado.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta investigación estará a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

La pesquisa comenzó luego que se conociera que la Presidencia de la República se habría comprometido al pago de 13.3 millones de dólares por la compra de 2.5 millones de botellas de gel alcoholado, en medio de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

En una búsqueda en el portal de PanamáCompra, La Prensa no encontró nada referente a este acto público.

No obstante, un documento de compromiso de pago que circula en redes sociales, con fecha del pasado 22 de marzo, indica que la entrega de las botellas debía completarse el pasado 20 de abril.

Fiscalía Anticorrupción abrió de oficio investigación por la posible comisión del delito Contra la Administración Pública por la presunta compra de botellas de gel alcoholado por el orden de 13.3 millones de balboas. pic.twitter.com/53kyZMJCoS — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) April 28, 2020

Esta es la segunda investigación de oficio que abre el Ministerio Público en menos de una semana, la anterior fue por la supuesta compra de 100 ventiladores a un precio superior al tradicional.

El Ministerio Público anunció este sábado 25 de abril la apertura de una investigación por la compra directa de 100 ventiladores AHP-300 a un costo de $48 mil 950, cada uno.

No obstante, esa compra no se realizó, según el exviceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, la empresa Muriba Company Inc. retiro la oferta por la “demanda mundial”.

Muñoz renunció este lunes 27 de abril a su cargo de la viceministro de la Presidencia.