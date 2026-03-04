Panamá, 04 de marzo del 2026

    Supuestos sobrecostos en obras públicas

    Fiscalía agota su lista de testigos en juicio por remodelación del Casco Antiguo

    Eliana Morales Gil
    Fiscalía agota su lista de testigos en juicio por remodelación del Casco Antiguo
    Federico Suárez (Der.), con su abogado Rosendo Miranda, en el primer día del juicio por las irregularidades en la ejecución del proyecto de restauración el Casco Antiguo, el 2 de marzo de 2026. LA PRENSA/Elysée Fernández

    La Fiscalía Especial Anticorrupción concluyó la presentación de testigos en el juicio contra nueve personas por la presunta comisión de peculado en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz.

    Este miércoles se completó el tercer día de la diligencia judicial. La audiencia es dirigida por la jueza Agueda Rentería, mientras que el equipo del Ministerio Público está liderado por la fiscal superior Ruth Morcillo.

    Fiscalía agota su lista de testigos en juicio por remodelación del Casco Antiguo
    La fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, brinda declaraciones a los medios de comunicación. LP

    Durante la mañana, compareció uno de los últimos testigos de la fiscalía: Jorge “Churro” Ruiz, exjefe de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Ruiz, quien alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público en este caso, explicó sus funciones en el MOP y brindó detalles sobre su relación con los contratistas de los proyectos investigados.

    En la jornada de la tarde, el tribunal escuchó a los testigos de la defensa.

    Fiscalía agota su lista de testigos en juicio por remodelación del Casco Antiguo
    Jorge Ruiz.

    Sustento de la acusación

    La teoría de la fiscalía se apoya en auditorías de la Contraloría General de la República, que determinaron que en un grupo de obras emblemáticas construidas durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) hubo sobreprecios.

    Según los auditores de la Contraloría, tanto en la remodelación del Casco Antiguo como en la ampliación de la vía Domingo Díaz, el costo final alcanzó los $255,498,701. Frente al presupuesto inicial de $204,001,961, esto representa un sobrecosto de $51,496,740, lo que equivale a un incremento del 25.2%.

    El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por Odebrecht y la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

    Fiscalía agota su lista de testigos en juicio por remodelación del Casco Antiguo
    Casco antiguo de la ciudad. LP/Archivo

    La postura de la defensa

    Sin embargo, Rosendo Miranda, abogado de Federico Suárez, quien fungía como ministro del MOP cuando se pactó el contrato, desestimó esta premisa. Alegó que la acusación se sustenta en un análisis del economista Aristides Hernández, otro de los testigos de la fiscalía.

    Fiscalía agota su lista de testigos en juicio por remodelación del Casco Antiguo
    Federico José Suárez, exministro del MOP, durante la administración de Ricardo Martinelli. Archivo

    El pasado martes, Hernández ratificó en el juicio que hubo un sobrecosto sustancial a partir de una adenda. Ante esto, Miranda señaló: “Esta afirmación que él hace en su auditoría es totalmente falaz y alejada de la realidad. Lo reiteró nuevamente en el juicio y es una posible violación a la ley penal”.

    “Es decir, que el testigo clave de la fiscalía, este perito, además de otras circunstancias que se verán en los alegatos, va a quedar totalmente descalificado y posiblemente investigado”, agregó el jurista.

    Abogado defensor cuestiona el peritaje

    Miranda cargó contra la veracidad y el rigor técnico de Hernández. Recordó que el economista afirmó que los cinco proyectos analizados (Patrimonio Histórico, Vía Brasil I, Vía Brasil II, Cinta Costera y Domingo Díaz) presentaban sobreprecios.

    “Es un informe que elaboró en solo 21 días, y eso lo ratificó ayer en la tarde. Pero quedó en evidencia que, primero, no tiene ninguna documentación que soporte sus afirmaciones”, argumentó el abogado.

    Además de Ruiz y Suárez, los otros procesados en este caso son María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.

    A todos se les atribuye la presunta comisión de delitos contra la administración pública. El delito de corrupción prescribió.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

